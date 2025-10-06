º£ÅÄÈþºù¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¤¬¥¢¥ó¥Ñ¡Á¥ó¥Á¡ª¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¡×¤Ë¡ÖÉ×ÉØÂç¹¥¤¡×
26Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¡×¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈ¾Ç¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´ØÏ¢¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¤³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¤Î¤ÖÌò¡¦º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤È¡¢¿óÌò¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤2¿Í¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤«¤Î·Á¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡¼¡¼¡¼¤Î¤Ö¤È¿óÉ×ÉØÂç¹¥¤¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç2¿Í¤ò¸«¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¥í¥¹¡×¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Í¡¼¢ö¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ò´Þ¤àÅÚº´ÊÛ¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Á¤ç¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£