»°¾åÍª°¡¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡ÉÈäÏª¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¡×¥À¥ó¥¹Æ°²è¸ø³«
¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¥Ð¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È»°¾åÍª°¡¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¾å²¼°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡ÈÀäÂÐÎÎ°è¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹õ¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¤è¤¦¤ÊË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö2026Ç¯¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÓ¤ò¾å¤²¤¿¤ê²¼¤²¤¿¤ê¡¢¹ø¤ò¾®¹ï¤ß¤Ë¿¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖµÓÄ¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÉÊ¤¬¤¢¤ë¤è¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ó¤Ý¤¤°áÁõ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ê¡¼¥¹¡×¡Ö¥Ë¡¼¥Ï¥¤»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£