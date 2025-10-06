³Ú¤·¤Æ¥¥Á¥ó¤È¸«¤¨¡ª¡©¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥ì¥¤¥äー¥Ø¥¢¡×
Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ï¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÍýÁÛÅª¡£¡Ö¥ì¥¤¥äー¥Ø¥¢¡×¤Ê¤é¡¢¼ê·Ú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÉÊ¤è¤¯»Å¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¥ì¥¤¥äー¥Ø¥¢¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤â±é½Ð¤Ç¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¥ì¥¤¥äー¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨
¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÓÀè¤ËÆ°¤¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@ema_nishibu¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·Ú¤ä¤«¥ì¥¤¥äー¤Ç¡¢ËèÆü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾åÉÊ¤Ê¤³¤Ê¤ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë¥¯¥Ó¥ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤¥ì¥¤¥äー¤Ç½Å¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¾åÉÊ¤Ê¥ì¥¤¥äー¥Ø¥¢¡£¸ª¤Ë¤¢¤¿¤ë¼«Á³¤Ê³°¥Ï¥Í¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@kitadani_koujiro¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¸ª¥é¥¤¥ó¤Î¥¯¥Ó¥ì¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤â¡ý¡×¤È¤Î¤³¤È¡£´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤Î»þÃ»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥¨¥¢¥êー´¶¤ò¥×¥é¥¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@miiika241¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¬¿Íµ¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£É½ÌÌ¤Î¥ì¥¤¥äー¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥¨¥¢¥êー¤Ê¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ü¥ê¥åー¥à¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¡£¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥«ー¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@ema_nishibu¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖË»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡¢¡ÖÌë¤â´¥¤«¤¹¤À¤±¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@ema_nishibuÍÍ¡¢@kitadani_koujiroÍÍ¡¢@miiika241ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri