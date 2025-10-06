¿©»ö¸å¤Ë¡Ö¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ§¿Í2¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ìÊòÁ³¡Ä Á´³Û»ÙÊ§¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î·èÃÇ
³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÍ§¿Í¤È¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¡¢¡Ö³ä¤ê´ª¡×¤Ë¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¡£ÅìµþÅÔ¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡¢¿©»ö¤òµ¡¤ËÍ§¿Í¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ§Ã£¤È¿©»ö¤¹¤ë»þ¤Ï³ä¤ê´ª¤Ï°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü3¿Í¤ÇÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë2¿Í¤«¤é¡Ø¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÊòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤¿»ö¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¬Á´³Û»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³ä¤ê´ª¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤µ¤¾¤«¤·¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤Ï¤½¤ì°Ê¹ß¡¢2¿Í¤È¤Ï¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡§¶°æÍ¤çý¡Ë
¡Ö³ä¤ê´ª¤Ï°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ´³Û»ÙÊ§¤¤
Æ±¤¸¤¯Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÂçºåÉÜ¤Î50Âå½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç ¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öµ¤¤ò¤¤«¤»¤Æ¡¢¡Ø¤ª¼ò°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¾¯¤ÊÌÜ¤Ç¤¤¤¤¤è¡¼¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¥Ê¥·¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤¦Í§¿Í¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ç¤¹¡×
½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àµ²ò¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆÃÊÌ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦°û¤ß²ñ°Ê³°¤Ï¡Ö¤ªÃÇ¤ê¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Á¤é¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÁªÂò¤À¤í¤¦¡£
