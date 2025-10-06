¡Ö´°Á´¤Ë¤ªÌì¤Á¤ã¤ó´¶¤¬¿¡¤¨¤º¡¢¥¹¥ó¤È´¶¾ð¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×40Âå½÷À¤¬¡¢60ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÎø¿Í¤ËÆÍÁ³Îä¤á¤¿½Ö´Ö
¤É¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÎø¿´¤¬¾Ã¤¨¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿Ê¼¸Ë¸©¤Î40Âå½÷À¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â½÷À¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÎø°¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï´é¡¢ÍÆ»Ñ¤¬¹¥¤ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤ì¤À¤±µ¤ÀÆñ¤ÊÃËÀ¤È¤Ç¤â´é¤Î¹¥¤¤µ¤¬¾¡¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤òµö¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¾å¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¶¥³¥ó¡¢¸Ï¤ìÀì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬¸®ÊÂ¤ß60ÂåÈ¾¤Ð¡×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡Ö¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤¼¤«¡¢¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¤ò´¶¤¸¤Æ¡ØÌµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤Î½÷À¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö´°Á´¤Ë¤ªÌì¤Á¤ã¤ó´¶¤¬¿¡¤¨¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥¹¥ó¤È´¶¾ð¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷À¼«¿È¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿º¢¤è¤êºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃ¢¤·½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Îø¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤À¹³¤¦40Âå¤Î¼«Ê¬¤â¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¡¹¤·¤¤ÉþÁõ¡Ê¥¢¥á¥«¥¸¡Ë¤â60ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤è¤Û¤É¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Êý¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ä¤é¤¤¡×
¼ã¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÀ¸°¦¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ²¿½½Ç¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤¢¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤¼¤«¡¢¤ªÌì¤Á¤ã¤ó¤ò´¶¤¸¤Æ¡ØÌµ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢½÷À¤Ï·ëº§¤ÈÎø°¦¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¡¢Åê¹Æ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö·ëº§¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È¡¢Îø¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
