¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âè£³Àï¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º£Ç£Ã¡á£¶£¶£±£¶¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡Ë
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê¤·¤å¤ê¡¢ÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï£¸°Ì¤Ç½Ð¤Æ£·¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î£¶£µ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»£±£·¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾Þ¶â£±£¶£µ£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£Í¥¾¡¤Ë¤Ï£²ÂÇµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï£±£°£°ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âè£±¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ËÈ¯Ç®¤äÊ¢ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤·¤Æ¤â¸¶°øÉÔÌÀ¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤È»×¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¡£¾Ã²½¤¬ÎÉ¤¤¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¡¢º£Âç²ñ³«Ëë£²ÆüÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÅ·ÄÅÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÉüÄ´¡£½éÆü¤«¤é£±£¶°Ì¡¢£±£²°Ì¡¢£¸°Ì¤ÈÃå¼Â¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤Ï²¦¾¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÇ½ªÆü¤ÎÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤ÏÍ½ÁªÍî¤Á¤·¡¢Æ±¥é¥ó¥¯¤Ç£²°Ì¤Î¿ÀÃ«¤½¤é¡ÊÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤ËÌó£±£¹£¶¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£³Æü´ÖÂç²ñÍ¥¾¡¤Î£²£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾å²ó¤ë£²£´£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¥é¥Ã¥¡Á¡ª¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦Íè½µ¤«¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£