£Ä£å£Î£Á¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ï£Ð£Ó¤ÇÃæ·Ñ¤®ÂÔµ¡¡¡¡Ö½ÐÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ë¡×¾®¿ù£±·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á´üÂÔ¡ÄÂè£±£ÓÀèÈ¯¤ÏÅì¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£Ð£Ó¤ÇÃæ·Ñ¤®ÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬£µÆü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡¢»°±º´ÆÆÄ¤¬¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë²ó¤¹Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¾®¿ù£±·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¸½¾õÀèÈ¯¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£¤è¤ê¤â½ÐÎÏ¤Ï¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë£Ã£ÓÂè£±£Ó¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤ÏÅì¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝÅÄ¤éÀèÈ¯¿Ø¤¬¤½¤í¤¦Ãæ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¸ü¤ß¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Î°ì»þÅª¤ÊÇÛÃÖÅ¾´¹¤À¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤â¡ÖÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È£Ã£Ó¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î»×¤¤¤¬¹çÃ×¡£º£¸å¤Ï£·¡¢£¸Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡ÈÏ¢Åê¥Æ¥¹¥È¡É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£Âè£±£Ó¤«¤é¤ÏËÒ¤â£±·³¤Ë¹çÎ®Í½Äê¡£ÅêÂÇ¤È¤âËüÁ´¤Ë¶á¤¤ÉÛ¿Ø¤ÇÆüËÜ°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£¡ÊÂÀÅÄ¡¡ÏÂ¼ù¡Ë