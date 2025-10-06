¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÂçºå¶Í°þ¡¡µÈ²¬´Ó²ð¡Ö´°Á´»î¹ç¤¬¸«¤¨¤¿¤±¤ÉÍß¤¬½Ð¤Æ¡×£²°ÂÂÇ´°Éõ
¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¢¦½à·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ£²¡½£°¶â¸÷Âçºå¡Ê£µÆü¡¦£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹Á¡Ë
¡¡ÇØÈÖ¹æ£±¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤£±£°£·µå¤À¤Ã¤¿¡££²¡½£°¤Î£¸²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÃæÁ°¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢µÈ²¬¤Î´°Á´Åêµå¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¡£¡Ö£·²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´°Á´»î¹ç¤¬¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢£¹²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ¼Ô£²£¸¿Í¤Ç´°Éõ¡££¹Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇËë³«¤±¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤âÊÑ²½µå¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢£±£´Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£´°Á´Åêµå¤òÂ³¤±¤¿£·²ó¤Þ¤Ç¤ËÂÇµå¤¬³°Ìî¤ØÈô¤ó¤À¤Î¤â¤ï¤º¤«£²ÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬£±£³»ÄÎÝ¤Ç£²ÆÀÅÀ¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¡¢ÆóÎÝ¤âÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤²÷Åê¤ÇÀÜÀï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¸õÊä±¦ÏÓ¤Î¹Í¤¨¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£Á°¥¨¡¼¥¹¤ÎÃæÌîÂç¸×Åê¼ê¤¬£Õ¡½£±£¸£×ÇÕ¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½É¼Ë¤ÇÆ±Éô²°¤À¤Ã¤¿·òÂç¹âºê¤ÎºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤È¤â¤Ë£³Ç¯¡Ë¤ËÆÀ¤¿³Ø¤Ó¡£Æ±¤¸¤¯µåÂ®¤¬Éð´ï¤ÎµÈ²¬¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÏÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤òÁá¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ò·×Â¬¤·¤Ê¤¬¤éÌµ»Íµå¤È¡¢±«Å·¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î½ÅÍ×»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¶áµ¦Âç²ñ¤Ø¤Î£±£²Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£¿·¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö¡ÊÁ°¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ë¤¢¤ÈÈ¾Êâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¿¡£Å¥¤¯¤µ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È£³µ¨¤Ö¤ê¤ÎÀ»ÃÏ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë
¡¡¢¡µÈ²¬¡¡´Ó²ð¡Ê¤è¤·¤ª¤«¡¦¤«¤ó¤¹¤±¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î£²£°Æü¡¢Âçºå¡¦ÂçÅì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¶ºÐ¡£Æî¶¿¾®£³Ç¯»þ¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡ÊÆð¼°¡ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£Êá¼ê¤Ç£¶Ç¯»þ¤«¤éÅê¼ê·óÇ¤¡£Æî¶¿Ãæ¤Ç¤ÏÂçÅìÆí¥Ü¡¼¥¤¥º½êÂ°¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤ËÇØÈÖ¹æ£±£¸¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢º£²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£´¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£