¡Ú»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥ó¡ÛÁÏ²ÁÂç£´Ç¯¡¦ÃÝÅÄ¹¯Ç·½õ¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÄÀª¤¤¾è¤Ã¤ÆÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ø¡ÄÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ£±£°¡¦£²£°ºÐÂå
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡þÂè£µ£°²ó»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê£µÆü¡¢»¥ËÚ¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¯ÃåÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§¥³¡¼¥¹¡Ë
¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©¶õ¤Î²¼¡¢Æ»Æâ³°¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿£±Ëü£´£¹£´£¸¿Í¤¬·òµÓ¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó£±£°¡¦£²£°ºÐÂå¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô½Ð¿È¤ÇÁÏ²ÁÂç£´Ç¯¤ÎÃÝÅÄ¹¯Ç·½õ¤¬£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£¶ÉÃ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£Î¦¾å¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊÅ·¸õÀ²¤ì¡¢µ¤²¹£²£²ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ£·£²¡ó¡¢Åì¤ÎÉ÷£±¥á¡¼¥È¥ë¡á¸áÁ°£¹»þ¸½ºß¡Ë
¡¡¡¡Î¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤ÆÎ×¤àºÇ¸å¤Î»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¡¢ÃÝÅÄ¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é£²°Ì¤ËÌó£²Ê¬º¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÁö¤êÈ´¤±¡¢¡Ö°é¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ê¿Ç¯°Ê¾å¤Î¹â¤¤µ¤²¹¤Ë²Ã¤¨¡¢½øÈ×¤Ëµë¿å¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º£±£°¥¥í²á¤®¤«¤éÃ¦¿å¾É¾õµ¤Ì£¤Ë¡£½øÈ×¤«¤éÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¡£²ÝÂê¤â»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÂÐºö¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¡¢£¶£³Ê¬Âæ¤ÇÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Åì³¤Âç»¥ËÚ½Ð¿È¡£¶¯¹ë¡¦ÁÏ²ÁÂç¤Ç¤Ï£²£´Ç¯È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥Á¡¼¥à¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î£±£¶¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Âç²ñ¸å¤Ï¤¹¤Í¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤¬Â³¤¡¢º£Ç¯¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼³°¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¹µ¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·ü¤±¡¢¸½ºß¤Ï·ã¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤À¡£
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï°ìÈÌ½¢¿¦¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÎ¦¾å¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¡£¡ÖÎ¦¾å¿ÍÀ¸¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¡£º£Ç¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡×¡£ÃÏ¸µ³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë£Ö¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢È¢º¬¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡ÊÅç»³¡¡ÃÎË¼¡Ë
¡¡¡¡¢§ÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ£±£°¡¦£²£°ºÐÂå¡¡¡Ò£±¡ÓÃÝÅÄ¹¯Ç·½õ¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£¶ÉÃ
¡¡¡»¡ÄÃË»Ò£±£°¥¥í£±£°¡¦£²£°ºÐÂå¤Ï¡¢´ä¼ê¸©¤«¤é½é»²²Ã¤·¤¿¹â¶¶ÏÂÊ¸¤µ¤ó¡Ê£²£µ¡Ë¡á´ä¼ê¶ä¹Ô¡á¤¬¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤µ¤ì¤¿£²°ÌÁª¼ê¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¶¥µ»¾ìÆâ¤Ç¸ò¤ï¤·¡¢º£Âç²ñºÇ½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£½©ÅÄÂç¤Ç¤ÏµÝÆ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁö¤ê»Ï¤á¤¿¡£»¥ËÚ¤ËÃÎ¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÆüÄøÅª¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´Ñ¸÷¤¬¤Æ¤é¡×¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥µ»Îò£²Ç¯ÌÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿±É´§¡£¡ÖÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¡»¡ÄÂè£±²ó¤«¤é½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ëºÙÀî·°¤µ¤ó¡Ê£¸£¶¡¢¤À¤ì¤Ç¤â£±¥¥í¡Ë¡¢°ð¸«¾º¤µ¤ó¡Ê£¸£²¡¢¥Ï¡¼¥ÕÃË»Ò£·£°ºÐ°Ê¾å¡Ë¡¢¹â¶¶Íº°ì¤µ¤ó¡Ê£·£¸¡¢£±£°¥¥íÃË»Ò£·£°ºÐ°Ê¾å¡Ë¤Î£³¿Í¤¬´°Áö¤·¡¢£µ£°²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºÙÀî¤µ¤ó¤À¤¬¡Ö²ñ¾ì¤ËÍè¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¼ã¤¤»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÇ³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥óºÇ¸å¤Î¥Ï¡¼¥Õ¤ËÎ×¤ó¤À°ð¸«¤µ¤ó¤Ï¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´À¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤â½Ð¤¿¤¤¤Í¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â£µ£±²óÏ¢Â³Ï¢Â³½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£