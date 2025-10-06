Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù»²Àï·èÄê¡¡¡È·Ý¿Í¡ßÇÐÍ¥¡É¤Î¡Ö¥¨¥Á¥å¡¼¥É¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë8ºÐ¡¦±ÊÈøÍ®Çµ¤â½Ð¾ì
¡¡10·î11Æü¤Ë8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTBS¤ÎÂç·¿¤ª¾Ð¤¤ÆÃÈÖ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¡Ê¸å2¡§00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸á¸å2»þ¤«¤é¤Î¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×À¸ÊüÁ÷¤ËÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡õ¥Á¥ç¥³¥×¥é¡õÅÄÃæ¼ù¡õ¥¸¥§¥·¡¼¤¬¾Ð´é
¡¡¡Ö¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡ÙÂè°ìÉô¡×À¸ÊüÁ÷¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤ÏSixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬·èÄê¤·¡¢Á´¹ñ¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡Ö¤ª¾Ð¤¤Ì´¤Î¥³¥é¥Üº×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¤¬½±Íè¡£¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Ê¤³¤ÎÃË¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤È°ìÎ®ÇÐÍ¥¤¬¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¤Ç1Æü¸Â¤ê¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡£Â¨¶½¤Ç¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤¹¡Ö¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡¢·Ý¿Í¤ÈÇÐÍ¥¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ç·èÄê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¡×¤È¡ÖÀßÄê¡×¤À¤±¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂæËÜ¥Ê¥·¤ÎÂ¨¶½±éµ»¥Ð¥È¥ë¡£°ìÈÖÌÌÇò¤¤¥¨¥Á¥å¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡ÇÐÍ¥³¦¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡×¼õ¾Þ¤ÎÁð´¢Ì±Âå¡¢¶¸µ¤¤¢¤Õ¤ì¤¿¡È²ø±é¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Î½ÂÃ«Æäºé¡¢8ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤Î4¿Í¡£¤³¤Î¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë·Ý¿Í¤Ï¡¢MC¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦¾¾Èø½Ù¡¢Í§¶á¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦½ÕÆü½Ó¾´¡¢¥Ï¥Ê¥³¡¦²¬ÉôÂç¤é¹ë²Ú·Ý¿Í¤¿¤Á¡£¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë´ñÀ×¤Î¶¦±é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥¨¥Á¥å¡¼¥É¥Ð¥È¥ë¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡¦·Ý¿Í
Áð´¢Ì±Âå¡¢½ÂÃ«Æäºé¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢±ÊÈøÍ®Çµ
²¬ÉôÂç¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢½ÕÆü½Ó¾´¡Ê¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢Í§¶á¡¢¾¾Èø½Ù¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
