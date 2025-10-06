²£»³Íµ¡¢ÁÆÉÊ¡õ¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ãÈ¯¸À¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¸ÀÍÕÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¨¤¨¤è¡ª¡×
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¤¤ç¤¦6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°SP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿·¥É¥é¥Þ·³ÃÄVSÁÆÉÊ·³ÃÄVSµÈÅÄº»ÊÝÎ¤·³ÃÄ¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨ÃçÎÉ¤··³ÃÄÂÐ·è¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¿·¥É¥é¥Þ·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦½é²óÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¤«¤é²£»³¤È¹õÅç·ëºÚ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¿Ø¤é¤ÈÇòÇ®¤·¤¿ÂÐ·è¤¹¤ë¾®ÂíË¾
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤«¤éËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤È¾®ÂíË¾¡ÊWEST.¡Ë¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÉÍ¸ýµþ»Ò¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¤¢¤Î¡¢¥·¥â¥ê¥å¥¦¡Ê¥·¥â¥¿¡¢Á°ÅÄÎ¶Æó¡Ë¡¢ÂçÅìæÆÀ¸¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£µÈÅÄº»ÊÝÎ¤·³ÃÄ¤Ï¡¢Ì¾ÁÒ½á¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÈËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢µÈÅÄ¡¢ß·Êæ´õ¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¡¢ÅÐºä³¨è½¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Î°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Ä©Àï¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖLINE¤Ç¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö´Á´Á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¡¢3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö»ä¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¥¯¥ë¡¼¥º¡×¡¢4th¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ü¥ó¥Ð¡¼¡×¤ÎÁ´4¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£
¡¡¿·¥É¥é¥Þ·³ÃÄ¤Î²£»³¤ò¸«¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÁ°ºî¤ËËÍ¤â½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤±¤óÀ©¡£¤½¤ó¤Ê²£»³¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö´Á´Á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È°ìÈÖÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¡¢¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤Î¼åµ¤Àë¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥É¥é¥Þ·³ÃÄ¤ÎËÌÂ¼¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¼ýÏ¿¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤¯ÌäÂê¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¾®Âí¤Ï¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖLINE¤Ç¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢WEST.¤ÎLINE»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î(LINE¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¡È¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ÊÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿µÈÅÄ·³ÃÄ¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥à¡¼¥ÉÁ´³«¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈµÈÅÄ¤¬¤½¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ¸ý¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ê¤Î!?¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤È¤Î¥é¥¸¥ª¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉÍ¸ý¡£ËÜ¿Í¤â¡Öº£Æü¤Ï¡¢µÈÅÄ·³ÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ÇÆ®¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈµÈÅÄ·³ÃÄ¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡£°Õ³°¤Ê¡È·³ÃÄ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö»ä¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤«¤é¡¢¤¢¤Î¤¬ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¹çÎ®¡£¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÁÆÉÊ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤ÎÆüº¢¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤¬¡Ö¤Þ¤¡¡¢¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ê¡©¡Ë¡×¤ÈÅ·Á³È¯¸À¡Ê!?¡Ë¤³¤ì¤Ë¤ÏÅ¨¥Á¡¼¥à¤Î²£»³¤â¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¸ÀÍÕÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¨¤¨¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²£»³¤¬ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ß¥¹Ï¢È¯¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÂçºåÉÜ½êºß¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¥Þ¥¹¡Ê²èÁü¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âçºå½Ð¿È¤Î²£»³¤ËÍÍø¤Ê¤Ï¤º¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼ºÂÖ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¡ÖÂçºå¥¦¥á¥Ó¡¼¥Õ¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¿Ø¤é¤ÈÇòÇ®¤·¤¿ÂÐ·è¤¹¤ë¾®ÂíË¾
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤«¤éËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤È¾®ÂíË¾¡ÊWEST.¡Ë¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¤òÉ®Æ¬¤ËÉÍ¸ýµþ»Ò¡¢Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢¤¢¤Î¡¢¥·¥â¥ê¥å¥¦¡Ê¥·¥â¥¿¡¢Á°ÅÄÎ¶Æó¡Ë¡¢ÂçÅìæÆÀ¸¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀÇÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£µÈÅÄº»ÊÝÎ¤·³ÃÄ¤Ï¡¢Ì¾ÁÒ½á¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤ÈËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢µÈÅÄ¡¢ß·Êæ´õ¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¡¢ÅÐºä³¨è½¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Î°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¿·¥É¥é¥Þ·³ÃÄ¤Î²£»³¤ò¸«¤¿ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤ÎÁ°ºî¤ËËÍ¤â½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢²£»³¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤±¤óÀ©¡£¤½¤ó¤Ê²£»³¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö´Á´Á¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö°ì¿Í¤ÇÁ´Éô¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È°ìÈÖÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ª¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¡¢¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤Î¼åµ¤Àë¸À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¥É¥é¥Þ·³ÃÄ¤ÎËÌÂ¼¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º¼ýÏ¿¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¶õµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤¯ÌäÂê¤Ï½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËËÜ²»¤ò¥Ý¥í¥ê¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¾®Âí¤Ï¡¢1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖLINE¤Ç¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢WEST.¤ÎLINE»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î(LINE¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¡È¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ÊÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿µÈÅÄ·³ÃÄ¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¥à¡¼¥ÉÁ´³«¡£ËÁÆ¬¤«¤é¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈµÈÅÄ¤¬¤½¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ¸ý¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ê¤Î!?¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÁÆÉÊ¤È¤Î¥é¥¸¥ª¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÉÍ¸ý¡£ËÜ¿Í¤â¡Öº£Æü¤Ï¡¢µÈÅÄ·³ÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤ÇÆ®¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤ÈµÈÅÄ·³ÃÄ¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¡£°Õ³°¤Ê¡È·³ÃÄ¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡É¤Ë¡¢¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö»ä¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤«¤é¡¢¤¢¤Î¤¬ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤È¤·¤Æ¹çÎ®¡£¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÁÆÉÊ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁÆÉÊ·³ÃÄ¤ÎÆüº¢¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤¬¡Ö¤Þ¤¡¡¢¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ê¡©¡Ë¡×¤ÈÅ·Á³È¯¸À¡Ê!?¡Ë¤³¤ì¤Ë¤ÏÅ¨¥Á¡¼¥à¤Î²£»³¤â¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¸ÀÍÕÁª¤ó¤ÀÊý¤¬¤¨¤¨¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²£»³¤¬ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ß¥¹Ï¢È¯¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÂçºåÉÜ½êºß¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¥Þ¥¹¡Ê²èÁü¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âçºå½Ð¿È¤Î²£»³¤ËÍÍø¤Ê¤Ï¤º¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¼ºÂÖ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï²ù¤·¤¤¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹»öÂÖ¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤Î¹â¶¶ÍõÁª¼ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö¥È¥í¥Ã¥³¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¡ÖÂçºå¥¦¥á¥Ó¡¼¥Õ¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£