ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡ÙÃµÄå¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡OB·Ý¿Í¤«¤é·ãÎå¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§17¡¡¢¨´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¿·ÃµÄå¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡¢10ÆüÊüÁ÷²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤«¤éº¤ÏÇ¡ª´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤òÄ´ºº¤¹¤ë¾¾°æ¥±¥à¥ê¿·ÃµÄå
¡¡Á°½µ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·ÃµÄå¤Î¥¨¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ë¤ËÂ³¤¡¢10ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¾¾°æ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢ËÜ¿Í¤â¡Ö¡Ø£Í-1¡Ù¤ò2Ï¢ÇÆ¤·¤¿»þ¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿·ÃµÄå¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡´ØÅì½Ð¿È¤Î¾¾°æ¤À¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¡Ø¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤¬¹¥¤¤ÇÃµÄå¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡ÖËÍ¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Âçºå¤Î¿Í¤Ç¡£¥Ñ¥Ñ¤ÏÂçÏÂ¾Ú·ô¤ÎÉû²ñÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¸«¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤é¡¢¤µ¤¾¤«¤·¾å¼Á¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£µ¢¾Ê¤·¤¿¤é¡¢¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾¾°æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡×¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¾®¥Í¥¿½¸¤Ç¡£´ðËÜÅª¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î°ÍÍê¼Ô¤ÎÊý¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤ï¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ÖÇú¾Ð¡ª¾®¥Í¥¿½¸¡×¤Ï¡¢¼«¿È¤Ç°ÍÍêÊ¸¤â¾Ò²ð¡£¤·¤«¤·¡Ö²ÈÂ²¤«¤é»ä¤Î¸ý¤¬¥É¥ÖÀî¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡Ö22ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¤è¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¥ê¥¹¥¯¤È¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿¦¾ì¤Î¥Û¥¹¥ÈÃç´Ö¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥Ø¥½¤ÏÇ¾Å·¤ò´Ó¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤½¤¤¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡ÈÆ÷¤¤¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÍÍê¤¬Â³¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖºÊ¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¡¢ËÍ¤Ï¡È¥ì¥®¥å¥é¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Á´¤¯¸À¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£³ÎÇ§¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¾®¥Í¥¿¤Ç¤·¤¿¡£²»À¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤³¤Ü¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö91ºÐ·è°Õ¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¡£°ÍÍê¼Ô¤Î91ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÉã¤Ï¡¢»¶Êâ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢Í§¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¡¢Éã¤ÏÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤òµ½¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¶ìÄË¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤³¤Î4¤Ä¤Î°ÍÍê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ó¤À¥±¥à¥ê¿·ÃµÄå¤Ï¡Ö¾®¥Í¥¿½¸¤ÏÉý¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À½¤¤¿Í¤È¡¢·ë¹½¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¤ä¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡VTR¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¤Ë¡ª¡×¤ÈÃµÄåOB¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¤«¤é·ãÎå¤ÎÅÅÏÃ¤¬Æþ¤ë¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊ¹¤¤¤¿ß·Éô¤Ï¡Ö½é²ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Í¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£ËÍ¤â¡Øß·Éô·¯¡¢²ñµÄ¼¼¤Ç¥¦¡ü¥³¤Ç¤¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤âÀí¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ø1ËÜ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ»ö¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥±¥à¥ê¤Ï¡Öß·ÉôÆóÀ¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
