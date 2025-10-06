¸¶º»ÃÎ³¨¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬Êì¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦¸µ²ÈÀ¯ÉØÌò¡¡¡ØESCAPE¡Ù¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶º»ÃÎ³¨¤¬¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Èº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ù¡Ê8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¿åÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦È¬¿À·ë°Ê¡ÊºùÅÄ¡Ë¤¬Êì¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤¦¸µ²ÈÀ¯ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈ¬¿À²È¤Î²ÈÀ¯ÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ëÇ·Æâ¾½¡Ê38¡Ë¡£·ë°Ê¡Ê¤ä¤¬¤ß¤æ¤¤¡Ë¤¬ÍÄ¤«¤Ã¤¿¤³¤í¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¡¢·ë°Ê¤¬ËÜÅö¤ÎÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£4Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤òµ¡¤ËÈ¬¿À²È¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë°Ê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¾½¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤È»×¤¤¡¢¿´¤«¤é¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¶²ý»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ¨¤²¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿·ë°Ê¤Ï¡¢¾½¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¾½¤Î½»¤àÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Âç²ð¤ËÍê¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê¾û¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡Ä¼ÒÄ¹Îá¾î¤ÈÍ¶²ýÈÈ¤ÎºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡õº´ÌîÍ¦ÅÍ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤¯¡ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÆ¨Ë´·à¡É¡£¿Í¼Á¤Î¼ÒÄ¹Îá¾î¡¦·ë°Ê¤ÈÍ¶²ýÈÈ¡¦ÎÓÅÄÂç²ð¡Êº´Ìî¡Ë¤Î2¿Í¤¬Æ¨Èò¹Ô¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤ëÊñ°ÏÌÖ¤ÈÇ÷¤ê¤¯¤ë¿ô¡¹¤ÎÄÉ¤Ã¼ê¡£2¿Í¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¤éÆ¨¤²¡¢¤É¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤Î¤«¡£¿´¿Ì¤ï¤¹¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£