¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÊÆ¥í´ÖÍ£°ì¤Î³Ë·³½Ì¹ç°Õ¡Ö¿·ÀïÎ¬Ê¼´ïºï¸º¾òÌó¡Ê¿·START¡Ë¡×¤Î¼º¸ú¸å¤âÎ¾¹ñ¤¬1Ç¯´Ö½ç¼é¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÎÉ¤¤¹Í¤¨¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï9·î¡¢¼º¸ú¸å¤â½ç¼é¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£ÊÆ¹ñ¤¬Æ±ÍÍ¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢´ûÂ¸¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÂ»¤Ê¤¦Á¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾òÌó½ç¼é¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£8·î¤ËÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¤ÇÎ¾¼óÇ¾¤¬²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢³Ë·³½Ì¤â¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·START¤Ï2011Ç¯¤ËÈ¯¸ú¤·¡¢ÀïÎ¬³ËÊ¼´ï¤ÎÇÛÈ÷¿ô¤òÊÆ¥í³Ë·³½Ì»Ë¾å¡¢ºÇÄã¿å½à¤ËÀ©¸Â¡£21Ç¯¤Ë5Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤¬23Ç¯¤ËÍú¹ÔÄä»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£