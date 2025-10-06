Number_i¡ß¥¢¥Ë¥á¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¹¤«¤éHIPHOP¤Þ¤ÇÌÖÍå¤¹¤ëÉý¹¤µ¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¡Ö¥Ó¥¢¥Üー¥ë¡×¤Ç¤Î¡ÖNo-Yes¡×¡¢KOSE¡ÖÀãÈ©Àº¡×¤Ç¤Î¡ÖiLY¡×¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬CM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Number_i¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤·CM°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é――¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È¶¯¤¯»×¤¦¤Î¤À¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Number_i¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ËÉ½¤ì¤ë¡È¤é¤·¤µ¡É¡¡TOBE¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä――¥Á¥ãー¥ÈÌö¿Ê¤Ø¤Î´üÂÔ¡Ë
¡¡¥°¥ëー¥×¤¬³¤³°¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Number_i¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë»×¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖBON¡×¡£³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¡ÈËßºÏ¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡ÖBON¡×¤Ï¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¡ÈÆüËÜ¤é¤·¤µ¡É¤¬É½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢MV¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Â¿¿ôÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢±ÇÁüÆâ¤ÇÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤òÌÏ¤·¤¿¿Í·Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶õ¤òÈô¤Ö¥·ー¥ó¤Ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡Ù¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°õ¾Ý¿¼¤¤¡£À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëNumber_i¤Ï¡¢¤É¤³¤«ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¼ª¤ò°ú¤¯¥¥ã¥Ã¥Áー¤µ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Àè·î¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Number_i¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈPecori¡¢MONJOE¡¢SHUN¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖBON¡×¡ÖINZM¡×¡ÖGOD_i¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥êー¥É¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤Î¥Óー¥È¤ÎÊÑ²½¤ä²»¿ô¤ÎÂ¿¤µ¡¢Ê£»¨¤Ê¥Õ¥í¥¦¤È¡¢°ìÄ°¤·¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Æñ²ò¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ìー¥º¤¬É¬¤ºº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖBON¡×¤Ê¤é³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ò²Öºé¤«¤»¤í¡¿BON¡Ó¡¢¡ÖINZM¡×¤Ê¤é¡Ö¥º¥Þ¥º¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÒINZM¡Ó¤Î²Õ½ê¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤À¤í¤¦¡£CM¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¶Ê¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ü¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£»Â¿·¤µ¤È¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ìー¥º¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅª³Î¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤éNumber_i¤Î³Ú¶Ê¤ÏÄ°¤¯¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢²»³ÚÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Ë¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥êー¥É¶Ê¤«¤é¡¢Number_i¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤¤¤¦¤È¡ÈHIPHOP¡É¤¬°ìÈÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤âÈà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØGOAT¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖIs it me?¡×¤ä¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.O -ring-¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖNo-Yes¡×¡Öi¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¹Åª¤Ê³Ú¶Ê¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤ò´Þ¤à³Ú¶Ê¤Ê¤é¥Ïー¥É¤ÊºîÉÊ¤È»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç·Ú²÷¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤éÀÄ½Õ¥â¥Î¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò»ý¤ÄNumber_i¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤È¶Á¤¹ç¤¦¥¤¥áー¥¸¤âÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÁÛÁü¤ò½ä¤é¤»¤¿¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿º£¡¢ºîÉÊ¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤é¤Î³Ú¶Ê¤¬¤è¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£Number_i¤È¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÌÌÇò¤¤²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸= ¤«¤Ê¤¶¤ï¤Þ¤æ¡Ë