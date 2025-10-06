¡Úµð¿Í¡Û¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡¡¸Í¶¿æÆÀ¬¤ä²£Àî³®¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ê¤É¡¡
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï5Æü¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡£º£Ç¯¤Ï10·î6Æü(·î)¡Á27Æü(·î)¤ËµÜºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢NPB12µåÃÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ä¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ê¤ÉÁ´18¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
µð¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤ä²£Àî³®Åê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢CS¤ÇÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤â¸åÆü¡¢»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µð¿Í¤Î»²²ÃÁª¼ê¡Ê¡ú¤Ï°éÀ®Áª¼ê¡Ë
¡ÚÅê¼ê¡Û
¸Í¶¿æÆÀ¬¡¢ËôÌÚÅ´Ê¿¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢ÅÄÃæÀéÀ²¡¢²£Àî³®¡¢ËÙ¹¾ÀµÂÀÏº¡ú¡¢±àÅÄ½ãµ¬¡ú¡¢¾¾°æñ¥¡ú¡¢ÅÄÂ¼Êþµ±¡ú¡¢µÈÂ¼Í¥À»Êâ¡ú¡¢ÉÙÅÄÎ¶¡ú¡¢À¾ÀîÊâ¡ú
´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡¢·´ÂóÌé¡¢»³À¥¿µÇ·½õ¡¢ºäËÜÃ£Ìé¡ú
¡ÚÆâÌî¼ê¡Û
ÅòÀõÂç¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¡¢¹Ó´¬Íª¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢ÃæÅÄÊâÌ´¡ú¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±¡ú
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
²¬ÅÄÍª´õ¡¢¥Õ¥ë¥×¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¡¢ÀõÌîæÆ¸ã¡¢¼ãÎÓ³Ú¿Í¡¢ºû¸¶Áà´õ¡¢»°ÄÍÎ°À¸¡¢¥Æ¥£¥Þ¡ú