ÏÂÊ¿°Æ¤á¤°¤ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤¬¶¨µÄ¤Ø¡¡¡ÈÉðÁõ²ò½ü¡ÉÁèÅÀ
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ãç²ð¹ñ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¶¨µÄ¤¬6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤¢¤Å¤µ¡¦NNN¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¹Ù³°
¡Öº£²ó¤Î¶¨µÄ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç¤âÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡Ø¥Ï¥Þ¥¹¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸µ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
6Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÏÂÊ¿°Æ¤Î¶¨µÄ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Î¸¢ÎÏ¤È»ÙÇÛ¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð´°Á´¤Ë²õÌÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¶¯¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤òÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¡ÖÁ´°÷¤Î¿Í¼Á¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ç°Õ¹àÌÜ¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¿Í¼Á¤ÎÂ¨»þ²òÊü¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÉðÁõ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¨µÄ¤Î¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤¬Â³¤¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ï5Æü¡¢²áµî24»þ´Ö¤Ç65¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö´°Á´¤ÊÄäÀï¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢°ìÉô¤ÎÇú·â¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£