¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡¡¡Ç25½©¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Ãæ¾ò¤Ï¡Ö@antaga_tbs¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡×¤Èµ¤·¡¢7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤Ç¶¦±é¤Î²ÆÈÁ¡Ê34¡Ë¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¡¢¥µ¡¼¥ä¡Ê29¡Ë¤È¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¡¶¥µ»¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤¿¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¾¡£¤¢¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½ª»Ï²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö²ÐÍË¥É¥é¥Þ¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãÃçÎÉ¤·¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ëÊ¿ÏÂ¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£