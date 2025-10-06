¡ÈÁÇ¤Î°ð³À¸ãÏº¡É¤¬¸½¤ì¤ë¾ì½ê¡¡¥¯ー¥ë¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤¬ÂçÇúÁö――¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ
¡¡°ð³À¸ãÏº¤¬Ëè½µ·îÍËÆü¤È²ÐÍËÆü¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØTHE TRAD¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤é6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÀáÌÜ¤Î9·î30ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µÇ°ÆüÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤ª½Ë¤¤¥àー¥É¤Ë¾¯¡¹¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸À¤¤Êý¤¬¤É¤³¤«¤ªÃãÌÜ¤Ç¡¢¤à¤·¤í°ð³À¤é¤·¤¤¥æー¥â¥¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¤«¤é¡Ö¸À¤¤Êý¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¸÷·Ê¤Þ¤Ç´Þ¤á¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÁÇ¤Î°ð³À¸ãÏº¡É¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
°ð³À¸ãÏº¤¬ËÂ¤¤¤À¡Ø¤Ü¤¯¤Û¤·¡Ù¤Î¡ÈÀ¸¤¤ë¡ÉÊª¸ì¤«¤éÁð磲¹ä¼ç±é¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ù¤Ø¡¡±éµ»¤òÄÌ¤·¤Æ·Ò¤°¥ê¥ì¡¼
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÏËÁÆ¬¤«¤é°ð³À¤Î°¦¤é¤·¤µ¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°Â³¤¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ÇÆüÉÕ¤ÈÍËÆü¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö9·î30Æü¡¢ÆüÍËÆü¡Ä¡Ä¡×¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢»³ËÜ¤¬¡Ö7¼þÇ¯¡ª¡¡¸ãÏº¤µ¤ó¡¢²ÐÍËÆü¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤È¡¢°ð³À¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ç´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡Ã¯¤¬·è¤á¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤¬¡£¤½¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÊÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë30Æü¤Î¡ÈÆü¡É¤¬¤µ¡Ä¡ÄÆüÍËÆü¤Ë¤µ¡Ä¡ÄÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤°¤é¤¤¤µ¡ª¡×¤È¥Ø¥½¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¬¤é¤â¼«¤é¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÙ¹¤Í¤Ã¤×¤ê¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê°ìÌÌ¤À¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¡¢°ð³À¤ÏÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¼ç±é¤Î¥Ï¥êーÌò¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÍý»öÄ¹¤ÎÈøºì¤ò±é¤¸¤¿¡£¥ì¥®¥å¥éー¤Î»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉñÂæ¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÇÐÍ¥¡¦°ð³À¸ãÏº¡É¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¤¤»ëÄ°ÁØ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¥é¥¸¥ª¤Ç¸«¤»¤ë°ð³À¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ëÂ¦ÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢16»þÂæ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¥í¥ó¡¦¥¦¥£ー¥º¥êーÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥é¥¤¥¹¡¦´ØÄ®ÃÎ¹°¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØTHE TRAD¡Ù¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢´ØÄ®¤È¤·¤Æ¤Ï¤Æ¤Ã¤¤ê¡Ö¤¢¡¢¸ãÏº¤µ¤ó¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È´ò¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢»öÁ°¤Ë¿´ÃÆ¤Þ¤»¤Æ°§»¢¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ð³À¤«¤é¤Ï¡Ö¤ó¡©¡¡¤¢¡¢¤½¡¢¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´ØÄ®¤ÎË½Ïª¤Ë¡¢°ð³À¤â¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤¿¡©¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÊÖ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°ð³À¤Ï¡Ö¡Ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ë¥é¥¤¥¹¤Î¥³¥ó¥È´Ñ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÆâÍÆËº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿Þ¡¹¤·¤¤Ì¿¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤ä¤Ä¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤â¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡°ð³À¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ØÄ®¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÎ¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢°ð³À¤¬ÅâÆÍ¤Ë¡ÖÄ¹¤¤¤ä¤Ä¤Í¡×¤È¥³¥½¥Ã¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´ØÄ®¤â¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»³ËÜ¤«¤é¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡¢¸ãÏº¤µ¤ó¡ª¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇ»¸ü¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍâÆü¡¢±é½Ð²È¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥íー¥Þ¥¹¤«¤é¡Ö¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾°æÎèÆà¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ·¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é½çÈÖ¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ´ØÄ®¤â¤Ê¤ó¤È¤«»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Ë°ð³À¤¬È¯É½¤¹¤ëÈÖ¤Ë¡£²¿¤òÏÃ¤¹¤Î¤«¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¡Ø¤¢¡¢ËÍ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¤¹¤ë¤È¡¢°ð³À¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Ê¤¼¤«ÆÀ°Õ¤²¤Ë¡£´ØÄ®¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¿Í¤Ë¤è¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¼çÄ¥¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸½¾ì¤ò¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´ØÄ®¡£ÌµÍý¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¤è¤¯¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ç´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±³¤Î¤Ä¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°ð³À¤é¤·¤¤¸ÀÆ°¤Ë¡¢´ØÄ®¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤¦¤ïー¡ª¡¡¹Ô¤±ー¡ª¡¡¤³¤ì¤¾¸ãÏº¤µ¤ó¡ª¡×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢°ð³À¤Ï¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃý¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤Ë¡Ö¤°¤¤¤°¤¤¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤¿Èà¤ÎÁÇÄ¾¤Ê°ìÌÌ¤À¡£½àÈ÷±¿Æ°¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ØÄ®¤«¤éË½¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î·ÚÌ¯¤µ¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤À¤«¤é¤³¤½¸÷¤ëÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¯ー¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î±ü¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¥é¥¸¥ª¤«¤é´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë´ØÄ®¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤Î»þ¤Ë°ð³À¤µ¤ó¤¬É½¾ð¤òºî¤Ã¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¤Ï¥Ï¥°¤ä±ß¿Ø¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÂ¾¼Ô¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃç´Ö¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤Î¤è¤µ¤â¡¢Èà¤Î¿ÍÊÁ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØTHE TRAD¡Ù¤Î°ð³À¤Ï¡¢Ìò¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤¬¿ï½ê¤ËÇÁ¤¯¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Ç¾Ð¤¤¤òÀ¸¤ß¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ëÈ¿±þ¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¡¢»þ¤Ë¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÊÁÇ´é¤ò¼«Ê¬¤«¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î±ß½Ï¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿´¤òÉÔ°Õ¤ËÄÏ¤à¡ÈÁÇ¤Î°ð³À¸ãÏº¡É¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡7Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡ØTHE TRAD¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¯ー¥ë¤µ¤È¥æー¥â¥¢¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤È¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤µ¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Á³ÂÎ¤Ç¸«¤»¤ë°ð³À¸ãÏº¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ʸ=º´Æ£·ë°á