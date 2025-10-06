¥Ú¥Ã¥È¤ÈÊë¤é¤»¤ë"¿Ê²½·Ï"ÄÂÂßÊª·ï¤ËÇ®»ëÀþ
¶¦ÍÑÉô¤ËÃæ·¿¡¦Âç·¿¸¤¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò´°È÷¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Îµï¼¼Îã¤ò¿Þ²ò¤Ç¡ª
¸¤¤äÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±Âç·¿¸¤¤äÂ¿Æ¬»ô¤¤¤¬¤Ç¤¤ëÄÂÂßÊª·ï¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤ÏÊª·ïÃµ¤·¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¡¢Âç·¿¸¤¤¬»ô¤¨¤ëÊª·ï¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ú¥Ã¥È²Ä¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸¡É¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
ÅìµÞÉÔÆ°»º½é¤ÎÂç·¿¸¤¤äÂ¿Æ¬»ô¤¤²ÄÇ½ÄÂÂß
ÅìµÞÉÔÆ°»º¤ÎÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¥ê¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡È¥Ú¥Ã¥È²Ä¡É¤ÎÊª·ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®·¿¸¤¤«Ç¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¥ê¥¢¡¦¥ê¥ôÈ¬ºäÉÙ»Î¸«¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÅìÂ¼»³»Ô¡¢Á´61¸Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½é¤ÎÂç·¿¸¤»ô°é¡¦Â¿Æ¬»ô¤¤¤â²ÄÇ½¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÆÃ²½½»¸Í¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï1¡¦2³¬¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÆÃ²½½»¸Í¡Ê18¸Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¸¤¤ò´Þ¤à¸¤¤äÇ3É¤¤Þ¤Ç¡¢3¡Á7³¬¤Î½»¸Í¤Ç¤Ï¾®·¿¸¤1É¤¤Þ¤¿¤ÏÇ2É¤¤Þ¤Ç¤ò»ô°é¤Ç¤¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÆÃ²½½»¸Í¤Ï¡¢¾²ºà¤ò¡Ö¸¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤³ê¤ê¤Ë¤¯¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿Å·Á³ÌÚ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤·¡¢ÊÉºà¤Ë¤Ï¾Ã½¡¦ËÉ½ý¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÂÑµ×À¡¦±ø¤ìËÉ»ßÊÉ»æ¡×¤äÄ´¼¾¡¢Ã¦½¡¢Í³²Êª¼Á¤ÎµÛÃå¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÊÉÌÌ¥¿¥¤¥ë¡×¤òºÎÍÑ¡£Ê¿¶Ñ66.3Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÂç·¿¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤âµç¶þ¤Ç¤Ê¤¤¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÆÃ²½½»¸Í¤Î¤¦¤Á1³¬¤Î8¸Í¤ÏÀìÍÑÃó¼Ö¾ìÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤òÄÌ¤é¤º¤ËÃó¼Ö¾ì¤«¤éÄ¾ÀÜ¼¼Æâ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
1³¬½»¸Í¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ËÈâ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤È½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
1¡Á6³¬¤Î°ìÉô½»¸Í¤Î´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢½»¸Í¤Î¸¼´Ø¤«¤éÄ¾ÀÜÀöÌÌ¡¦Íá¼¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤äÂ¤¬Àö¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¼´Ø¤òÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°±ü¤ÎÀöÌÌ¤äÍá¼¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿½»¸Í¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¡¢Âç·¿¸¤¤äÃæ·¿¸¤¤Ç¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡Ö¥É¥Ã¥°¥Ð¥¹¡×¤ä¡Ö¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡×¡Ê¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥ä¡¼ÉÕ¤¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Ë³°¤«¤éÄ¾ÀÜÆþ¤ì¤ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤«¤é¤â¤¹¤°¤Ë¥É¥Ã¥°¥Ð¥¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¤«¤é½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼²ÄÇ½¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÆÃ²½½»¸Í¤Îµï½»¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·î¤Ë1²óÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òË¬¤ì¡¢ÌµÎÁ¤Ç4¤Ä¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥±¥¢¡ÊÄÞÀÚ¤ê¡¦¤ª¤·¤ê¤Î¥±¥¢¡¦¼ª¤Î¥±¥¢¡¦ÂÎ¢¤Î¥Ð¥ê¥«¥ó¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÊª·ï¤ÎÊ¿¶Ñ²ÈÄÂ¤Ï18Ëü2500±ß¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑÉô¤äÀßÈ÷¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÄÌ¾ï¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êç½¸¤Ï½çÄ´¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô°é¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Éß¶â¤¬1¥«·îÊ¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£
JKKÅìµþ¤â½é¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÅù¶¦À¸½»Âð
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëJKKÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÅù¶¦À¸½»Âð¤À¡£¡Ö¥«¡¼¥á¥¹¥ÈÍÑ²ìÇÏ»ö¸ø±ñ¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢1¹æÅï¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÅù¶¦À¸½»Âð¡×¡Ê79¸Í¡Ë¡¢2¹æÅï¤¬¡Ö°ìÈÌ½»Âð¡×¡Ê94¸Í¡Ë¤Î2ÉßÃÏ2Åï¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JKKÅìµþ¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Ï¡¢¸¶Â§¥Ú¥Ã¥ÈÉÔ²Ä¤À¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢Êä½õ¸¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ê½»Âð¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1¹æÅï¤ò½é¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÅù¶¦À¸½»Âð¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ô¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢¸¤¡Ê¸¤¼ï¤Î»ØÄê¤¢¤ê¡Ë¤ÈÇ¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2Æ¬¤Þ¤Ç¡ÊÂç·¿¸¤ÁêÅö¼ï¤Ï1Æ¬¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¡¢»öÁ°¤Î¿³ºº¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Êä½õ¸¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2¹æÅï¤Ç¤âÆþµï²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢²°Æâ¶¦ÍÑÉô¤Ç¤ÏÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤«¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢1¹æÅï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤ÎÄê´ü¼Ú²È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢1¹æÅï¤Î¶¦ÍÑÉô¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÉßÃÏÃæ±û¤Ë¡¢µï½»¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥É¥Ã¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ä¡¢¡ÖÂÀö¤¤¾ì¡×¤È¡Ö±øÊªÎ®¤·¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤¢¤º¤Þ¤ä¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ¼¼¡ÊÅö½é½µ¤Ë16»þ´Ö¤Î³«Àß¤òÍ½Äê¡Ë¤òÀß¤±¡¢¥Ú¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬³Æ¼ï¤ÎÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡£
Æþµï¼ÔÀìÍÑ¥É¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¤¢¤ë1¹æÅï¡Ê¼Ì¿¿¡§JKKÅìµþÄó¶¡¡Ë
ÂÀö¤¤¾ì¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¢¤º¤Þ¤ä¡Ê¼Ì¿¿¡§JKKÅìµþÄó¶¡¡Ë
¼¡¤Ë½»¸Í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾²ÌÌ¤Ë½ý¤ä±ø¤ì¡¢¾®·¿¸¤¤Î³ê¤ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸¼´Ø¤Ë¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·ËÉ»ß¥²¡¼¥ÈÀßÃÖÍÑ¤Î²¼ÃÏ¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤éÎÙ¸Í¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤¬°ÜÆ°¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î·ä´ÖºÉ¤®¤ò¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥·¤Î¼×²»ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô½»¸Í¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¤ä¥Ú¥Ã¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÍÉô¡Êµï¼¼¡Ë¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤òºÎÍÑ ¡Ê²èÁü¡§JKKÅìµþÄó¶¡¡Ë
¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤¬¤Ç¤¤ëÌ±´ÖÄÂÂß½»Âð¤ÏÄÌ¾ï¤Î½»Âð¤è¤ê¤âÄÂÎÁ¤¬¹â¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆJKKÅìµþ¤ÎÄÂÎÁ¤Ï¡¢¼þÊÕÁê¾ì¤ÈÆ±Åù¤Î³Û¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢1¹æÅï¤ÎÄÂÎÁ¤â¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤¬¤Ç¤¤ëÌ±´ÖÄÂÂß½»Âð¤ÈÆ±Åù¤Î¿å½à¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ú¥Ã¥È»ô°é½»¸Í¤ÏÉß¶â¤¬1¥«·îÊ¬¡¢¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡£
»°É©ÃÏ½ê¤Ï¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¤ò³Ë¤Ë
»°É©ÃÏ½ê¤Ç¤â¡¢¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖP-man¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤À¡£
¤³¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿·»ö¶ÈÄó°ÆÀ©ÅÙ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£¸½ºß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿¹¿¿Íø»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Íè¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¸¤¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤È¤â¤ËË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤òÄê¤á¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¡£
³Ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¾ïÃó¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼¡×¤È¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡Ö¸¤¤ÎÊÝ°é±à¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡È¥Ú¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡É¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÎ±¼éÈÖ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¶ÛµÞ»þ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Êú¤¨¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¤«¤é¤À¡£
¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ò¼«Âð¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢³°Éô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¼Ô¤òÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1³¬¤Ë¡Ö¸¤¤ÎÊÝ°é±à¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¾ïÃó¤¹¤ë¸«ÃÎ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸¤¤òÍÂ¤±¤¿¤ê¡¢Î±¼éÃæ¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ëÇ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â°Â¿´¤À¡£
¡Ö¸¤¤ÎÊÝ°é±à¡×¤Ê¤É¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µï½»¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤ÎÍÌµ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¼¡¤Ë¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ËÆ±¼Ò¤Î´ûÂ¸¤Î¥Ú¥Ã¥È²ÄÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¸¤¤ÎÊÝ°é±à¤ò±¿±Ä¤·¡¢WEB¥µ¥¤¥È¾å¤Ç3000¿Í¶á¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò½¸¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Ú¥Ã¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¼ÂºÝ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤¿»öÎã¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ò¸¡¾Ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¹æÊª·ï¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤òÀß¤±¤¿¤ê¡¢ÀìÍÉô¤Î»ÅÍÍ¤ò¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÂÎÁ¤Î°ìÉô¤Ë¾å¸Â²ó¿ô¤Þ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥·¥Ã¥¿¡¼Åù¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ê¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë¥×¥é¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º²½¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¶¯¤ß
¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß½»Âð¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤À¡£ ¡ÈALL for LONGLIFE¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢Áá¤¯¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß½»Âð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¼Ò¤¬·ú¤Æ¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÂÂß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë·Ð±Ä¤ÎÄ¹´ü°ÂÄê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß½»Âð¡Ö¥Ø¡¼¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ê¡Ü¤ï¤ó¡Ü¤Ë¤ã¤ó¡Ë¡×¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç·¿¸¤¤äÂ¿Æ¬»ô°é¡ÊºÇÂç3É¤¤Þ¤Ç¡Ë¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤Æ·úÃÛ¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤Î´ÉÍý¤ò¼«¼Ò¤ÇÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢2006Ç¯¤ÎÂè1¹æ¤Î´°À®¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß½»Âð¤Î´ÉÍý¸Í¿ô¤Ï¡¢1Ëü6467¸Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò½¸Ìó¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥Ø¡¼¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ê¡Ü¤ï¤ó¡Ü¤Ë¤ã¤ó¡Ë¡×¤Î¥Ú¥Ã¥È»ÅÍÍ¤ò¥ê¥Ë¥å¥¢¥ë¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂ²»¤äËÊ¤¨À¼¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾²¤äÊÉ¤Î¼×²»ÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢1³¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2³¬°Ê¾å¤Ç¤âÂç·¿¸¤¤Î»ô°é¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢½»¸ÍÆâ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¸½à»ÅÍÍ¤ÎÎã¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡§¥Ú¥Ã¥È¤¬³ê¤ê¤Å¤é¤¤²Ã¹©¤ò¤·¤¿¾²ºà
¡¦¡ÖÊÉ¥¯¥í¥¹¸«ÀÚ¤ê¡×¡§¤¢¤é¤«¤¸¤á¹ø¤Î¹â¤µ¤ÇÊÉ¥¯¥í¥¹¤Î¸«ÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤Ò¤Ã¤«¤½ý¤ä±ø¤ì¤Ë¤è¤ëÄ¥¤êÂØ¤¨¤ÏÊÉ¤Î²¼ÉôÊ¬¤À¤±¤ÇºÑ¤à
¡¦¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈÂÐ±þ·ú¶ñ¡×¡§¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¤¯¤°¤ê¸Í¤Î¤¢¤ëÈâ¤ÏÎ¾Â¦¥µ¥à¥¿¡¼¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÈâ¤Î³«¤±Êü¤·¤òËÉ»ß¤Ç¤¤ë
¡¦¡ÖPet BASE¡Ê¥Ú¥Ã¥È ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¡§LDK¤Î°ì³Ñ¤Ë¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¶õ´Ö¤òÀß¤±¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ëÃª¤äºî¶ÈÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤â¤Î¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Î½¤¤¤òÃ¦½¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥óÈ¯À¸µ¡¡×¤âÀßÃÖ
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ç¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤Í¤³Æ»¡×¤ä¡Ö¤Í¤³Áë¡×¤Ê¤É¤Î»ÅÍÍ¤âÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¤³¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î¶õ´Ö¡ÖPet BASE¡Ê¥Ú¥Ã¥È ¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¤ÎÍÍ»Ò¡Ê²èÁü¡§°°²½À®¥Û¡¼¥à¥ºÄó¶¡¡Ë
ÊÉ¥¯¥í¥¹¤ò¾å²¼¤ÇÅ½¤êÊ¬¤±¤ë¡Ö¸«ÀÚ¤ê¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¥¤êÂØ¤¨¤ëÉôÊ¬¤¬ºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤à¡Ê¼Ì¿¿¡§°°²½À®¥Û¡¼¥à¥ºÄó¶¡¡Ë¡¡
·ú¶ñ¤Î¤¯¤°¤ê¸Í¤Ë¤â¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°¾ì½ê¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤ê³«Êü¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§°°²½À®¥Û¡¼¥à¥ºÄó¶¡¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂÀö¤¤¾ì¤äµï½»¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤ä·úÃÛ¤Î¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä¥³¥â¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤ÏÂ¾¼Ò¤âÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£°°²½À®¥Û¡¼¥à¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤Î¤¬¡¢Æþµï¼Ô¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÆþµïÁ°¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¿³ºº¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¤·¤Ä¤±¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¥Ú¥Ã¥È»ô°é¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë»¿Æ±¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯À¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþµï¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤ÏÆþµï¸å¤Ë¡¢¡Ö¡Ü¤ï¤ó¡Ü¤Ë¤ã¤ó¶æ³ÚÉô¡×¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ°÷¸þ¤±WEB¥µ¥¤¥È¤«¤é¡¢ÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æþµï¼ÔÆ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢ÀìÌç½Ã°å»Õ¤äÄó·È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¢¥É¥Ã¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼½ÐÄ¥¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï2²ó¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡£°ìÉô¥µ¡¼¥Ó¥¹ÂÐ¾Ý³°¥¨¥ê¥¢¤¢¤ê¡Ë¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß½»Âð¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤Ë½Ã°å»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦½»¸Í¤ÇÉß¶â¤Î¾å¾è¤»¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸·³Ê¤ÊÆþµï¿³ºº¤ä¤·¤Ä¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Éô²°¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Âàµî»þ¤Ë²þ½¤ÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤¤«¤é¤À¤½¤¦¤À¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤È¹Í¤¨¤ë»ô¤¤¼ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÂÂß·Ð±Ä¤Îº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂÂß¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿ÄÂÂß½»Âð¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ë¤è¤êÄÂÎÁ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿¡×ÄÂÂßÊª·ï¤Î¹¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ
¤µ¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¥Ú¥Ã¥È²Ä¡×¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿¡×¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼ÂÂÖ¤À¡£¡Ö¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¤È¶¦¤ËË¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â²÷Å¬¤Ë°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥È¶¦À¸·¿¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êª·ï¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¡£Âç·¿¸¤¤â²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤»¤ëÄÂÂßÊª·ï¤¬Áý¤¨¡¢½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê»³ËÜ µ×Èþ»Ò ¡§ ½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë