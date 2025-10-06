ËÌ³¤Æ»º½Àî»Ô¤Ç¥¯¥ÞÌÜ·âÁê¼¡¤° ½»ÂðÉÕ¶á¤Ë¿Æ»Ò3Æ¬¤Î¥¯¥Þ¡ÄÀè·î¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç
2025Ç¯10·î5Æü¡¢ËÌ³¤Æ»º½Àî»ÔËÌµÈÌîÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¿Æ»Ò¤Î¥¯¥Þ3Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¸á¸å9»þÈ¾¤¹¤®¡¢º½Àî»ÔÃæ¿´ÉôÊýÌÌ¤ËÁö¹ÔÃæ¤Î¼Ö¤¬¡¢º¸¤«¤éÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤Î»Ò¥°¥Þ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬µÞ¥Ö¥ìー¥¤ò¤«¤±¤ÆÄä¼Ö¤·¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¥°¥Þ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÂÎÄ¹Ìó1¥áー¥È¥ë¤ÎÊÌ¤Î»Ò¥°¥Þ1Æ¬¤È¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¤Î¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤â¼Ö¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Àè·î30Æü¤Ë¤âÆ±°ì¤Î¸ÄÂÎ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Æ»Ò¥°¥Þ3Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤Ë¤â¡¢Ìó450¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Æ±¤¸ËÌµÈÌîÄ®¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢ÂÎÄ¹Ìó1.5¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Î¸½¾ì¤â½»Âð¤«¤éµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£