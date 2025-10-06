Ãù¿åÃÓÀ¶ÁÝÃæ¤Î»ö¸Î¤« À¶ÁÝºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê74¡Ë¤¬¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ó»àË´¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸« ËÌ³¤Æ»»ÎËÚÄ®
2025Ç¯10·î5Æü¡¢ËÌ³¤Æ»»ÎËÚÄ®¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¤ÎÃù¿åÃÓ¤Ç¡¢Ä®Æâ¤Ë½»¤àÀ¶ÁÝºî¶È°÷¡¢µÜ±º¿®°ì¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢»ÎËÚÄ®¤ÎÇÀ¶¨¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÇÀ¶ÈÍÑ¤ÎÃù¿åÃÓ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜ±º¤µ¤ó¤Ï10·î4Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¤«¤é¡¢1¿Í¤ÇÃù¿åÃÓ¤Î¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤Ö¤´¤ß¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÐÌ³½ªÎ»¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿¦¾ì¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÍâÆü¡¢µÜ±º¤µ¤ó¤Î¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÇÀ¶¨¿¦°÷¤¬Ãù¿åÃÓ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤ÖµÜ±º¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÜ±º¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤¬»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£