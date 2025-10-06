¤É¤¦¤·¤¿¡Ä¡ª¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Åêµå¸å¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡É¡Öáã¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤Ê¡×Ã¥»°¿¶Ä¾¸å¤Ë´¶¾ðÇúÈ¯¡Ä ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¾¡¤Á³ÎÄê±é½Ð¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡¼3¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê10·î4Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡¿¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ëÍº¶«¤Ó&¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
10·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î5Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥° ¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢»°¿¶Ã¥¼èÄ¾¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÍº¶«¤Ó¡õ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
5²óÎ¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÂçÃ«¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡£¤½¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤ÈÆþ¤ë143km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¤Ï¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ËÅê¤¸¤¿160km/h¤Î¹äÂ®µå¤ò¿¶¤é¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È0-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·3µåÌÜ¡¢143km/hÆâ³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¡¢4µåÌÜ¡¢142km/h¤ä¤äÆâ´ó¤êÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï2µåÂ³¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤¸¤ë¤â¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¸«¶Ë¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥È2-2¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï5µåÌÜ¡¢Â¸µ¤òÆÍ¤¯159km/h¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÂÇ½Ð¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ê¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤È¤¢¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢ÂçÃ«¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ø¤È¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë128km/h¤Î´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤ò¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾Á°¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¹äÂ®µå¤È¤ÎµåÂ®º¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¹ë²÷¤Ë¶õ¿¶¤ê¡£¤¹¤ë¤È¤³¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¤·¤Î¤¤¤ÀÂçÃ«¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤êÄù¤á¤Æ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÍ¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öáã¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö¾¡¤Á³ÎÄê±é½Ð¡×¡Öº£Ç¯¤â¥ï¥¤¥ë¥ÉÃ«¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¡×¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼´°Éõ¤ä¤ó¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤È¤·¤Æ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È3ÂÇÀÊÂÐÀï¡¢¥Õ¥é¥¤¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶2¤Ä¤È¡¢´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç´°Á´¤ËÄ´»Ò¤òÊø¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÏÂçÃ«¹ßÈÄ¸å¤Î8²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â¡¢2ÈÖ¼ê¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î3µå»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢½éÀï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¼çË¤¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀª¤¤¤ò»¦¤¤¤À¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤ÎÅêµå¤Ï¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë
(C)Getty Images