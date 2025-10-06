¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈ¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ·â²þÂ¤¡¡¡Ö°ì¤«¤éÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¡¦ÌðÌî²íºÈÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£ÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇÎ¨¡¦208¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤òÈ¿¾Ê¡£2·³¤ÎÊ¡ÃÏ¼÷¼ù¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¼ÂÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ·â²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤À¡£5Æü¤Ë¤ÏµÜºê¡¦ÆüÆîÆþ¤ê¡£¡Ö°ì¤«¤éÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Î5Æü¡£µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÌðÌî¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Îº´¡¹ÌÚ¤é¤È¤È¤â¤ËµÜºê¡¦ÆüÆî¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï22Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¼«¤é»Ö´ê¤·¤¿¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×»²Àï¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤¬¡Ë°¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬À®Ä¹¤ò»ß¤á¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È¡£Ìá¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¤¦°ì²ó¡¢ÅÚÂæ¤ò¤Ä¤¯¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½é¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ð¾ì137»î¹ç¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¡¢112°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦260¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºòµ¨¤«¤é°ìÅ¾¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì112»î¹ç¤Ç59°ÂÂÇ¡¢Æ±¡¦208¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Í··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¾®±à¤Ë¾ù¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò3Ç¯´Ö»Ä¤·Â³¤±¡¢½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¡£ºò¥ª¥Õ¤ÏÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢²ÝÂê¤ÎÂÇ·â¤òËá¤³¤¦¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤ÏÊÀ³²¤âÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÄã¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿¶¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡×
¡¡¤¤¤¤ª¤¤°Õ¿Þ¤·¤¿Äã¤¤ÂÇµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÞ¥Õ¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÌðÌî¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¡£µÜºêÆþ¤ê¤¹¤ë2·³¤ÎÊ¡ÃÏ¥Ø¥Ã¥É·óÂÇ·â¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤·¤Ê¤¬¤éÂÇ·â²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡ÃÏ¤µ¤ó¤ÈÀèÆü²ñ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤³¤È¤ò°ì¤«¤é¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢µÜºê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÇÎ¨¤¬2³äÂæÁ°È¾¤À¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤»¤á¤Æºòµ¨¤Î2³ä6Ê¬¡£26ºÐ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¿È¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢Íèµ¨¤Î1·³¥Ù¥ó¥Á¤Ï³èµ¤¤Å¤¯¡£¡¡¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë
¡¡¡û¡ÄÌðÌî¤Ïºòµ¨ËÞÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿233¥¢¥¦¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¥´¥í¥¢¥¦¥È¤¬152¡ÊÁ´ÂÎ¤Î65¡ó¡Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬81¡ÊÆ±35¡ó¡Ë¡£ÂÐ¤·¤Æº£µ¨¤ÏËÞÂÇ174¥¢¥¦¥ÈÃæ¡¢¥´¥í¥¢¥¦¥È¤¬97¡Ê56¡ó¡Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤¬77¡Ê44¡ó¡Ë¤È¡¢¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡û¡Ä¤Þ¤¿1¡Á3µåÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÁá¤á¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¡¢ºòµ¨¤ÎÂÇÎ¨.335¡Ê173ÂÇ¿ô¡¢58°ÂÂÇ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æº£µ¨¤Ï.271¡Ê107ÂÇ¿ô¡¢29°ÂÂÇ¡Ë¡£Ãæ¤Ç¤â½éµåÂÇ¤Á¤Ïºòµ¨¤ÎÂÇÎ¨.435¡Ê46ÂÇ¿ô¡¢20°ÂÂÇ¡Ë¤«¤éº£µ¨.167¡Ê24ÂÇ¿ô¡¢4°ÂÂÇ¡Ë¤Èµ¡²ñ¡¢À®ÀÓ¤È¤âÂçÉý¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£