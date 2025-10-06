ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é°î¤ì¤ë¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¡¡¥É·³¤¬·ã¼Ì¤·¤¿½Ö´Ö¡ÄÊÆ¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡ÖÁ´¤Æ¤òÊª¸ì¤ë1Ëç¡×
5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶»Â¤ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¡É¤òÅê¹Æ¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Îµ¤Ç÷¤¬Þú¤ß½Ð¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï2²ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥¥í¡Ë¤ò±¦Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢6²ó¤âÂ³Åê¤·¤Æ3¼ÔËÞÂà¡£6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»î¹ç¤Î¾¡Íø¸å¤Ë¡È¤³¤ÎÆü¤Î1Ëç¡É¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤À¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î½é¥»¡¼¥Ö¤Ê¤É°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖPhoto of the Game¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ÂçÃ«¤Ïº²¤ÎÒöÓ¬¡£Å¨ÃÏ¤âÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÈ¿·â¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÂçÃ«¤ÎÇ®¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥ª¡¼¥é¡×¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¡×¡ÖGOAT¡×¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡¢Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤ë1Ëç¡×¡ÖMLB»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÉ½¾ð¤¬´°àúWBCÃ«¤µ¤ó¤Ç¤¹¤ï¡×¤È¡¢WBC¤Î9²ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë