·»Äï¤²¤ó¤«¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á´éÌÌ²¥ÂÇ¤« 33ºÐ¤ÎÄï¤ò½ý³²ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÅì·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯10·î5Æü¡¢°°Àî»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï5Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¸áÁ°0»þ40Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢°°Àî»ÔË²¬5¾ò7ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥«ー¥É¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Ç¡¢°°Àî»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î·»¡Ê35¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ê´éÌÌ¤òÊ£¿ô²ó²¥ÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·»¤Ï´éÌÌ¤ËÂÇËÐ¤ä¤«¤¹¤ê½ý¤Î·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç·»Äï¤²¤ó¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
