¡ÖÅìµþ·ÝÇ½³¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤¿¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦»³Æâ·ò»Ê¡¢¿Íµ¤²Î¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¾×·â¡ÖÀ¨¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î»³Æâ·ò»Ê¤¬£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¢¤æ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¡À¨¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¡²Ç¤È¾·ÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åìµþ·ÝÇ½³¦¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤æ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¡¤º¤Ã¤È¤¢¤æ¤Ç¤¹¡¡ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡¡¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î»³Æâ¤È¡¢¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÉÍºê¤¬¼Ì¤Ã¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤æ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¥¹¥´¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¡Á¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¹¥¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£