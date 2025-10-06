ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Äù¤á¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹Àè¾¡
2025年10月4日（土）（日本時間10月5日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース◇シチズンズ・バンク・パーク
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥êー¥°¡¦¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥êー¥º¡ÊNLDS¡Ë¤ÎÂè1Àï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥êー¥º¤ò5ÂÐ3¤Ç²¼¤·¡¢¥·¥êー¥º½éÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥óÅÐÈÄ¤Ç6²ó3¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶1»Íµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤Î½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥á¥¸¥ãー½é¥»ー¥Ö¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¥Õ¥£¥êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Öー¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢ÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«¤¬½é²ó¤ò¤ï¤º¤«12µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ëºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
2²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢J.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥È¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ2ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤³¤Î²ó3¼ºÅÀ¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¥Õ¥£¥êー¥ºÂÇÀþ¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
6²ó¤Þ¤Ç¤ËÃ¥¤Ã¤¿»°¿¶¤Ï9¸Ä¡¢ºÇÂ®¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£½é²ó¤«¤é4ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢µåÂ®¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥«ー¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÊø¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢5²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥«ー¥Ö¤ò¿¶¤é¤»¤Æ»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢Í×½ê¤òÄù¤á¤ëÅêµå¤Ç¥Áー¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï6²ó¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹·àÅª¤Ê°ìÈ¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØµÕÅ¾3¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¡£¥¹¥³¥¢¤ò5ÂÐ3¤È¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£·ÑÅê¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢2ÅÀ¥êー¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤À¤Ã¤¿¡£
ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥È¤ò¥Õ¥©ー¥¯¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ÂåÂÇ¥¥ã¥¹¥Æ¥ä¥Î¥¹¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°ÎÝ¥Õ¥¡ー¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤ï¤º¤«11µå¡¢ºÇÂ®101¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤ÇÆ²¡¹¤Î¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¤·¡¢»î¹ç¤ò´°àú¤ËÄù¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¯´õ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥íー¥¶ー¤ÎÉ÷³Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¥×¥í½é¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¡£ÅêÂÇ¤Î¿·»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆó¿Í¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ëÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
