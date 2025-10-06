ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤¬µþµÞ³÷ÅÄ¤Ø¡Ö¿·¶õ¹ÁÀþ¡Ê³÷³÷Àþ¡Ë¡×·×²è¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¡ª2040Ç¯ÂåÁ°È¾³«¶ÈÍ½Äê¡¢¼«Í³¤¬µÖ¤«¤é±©ÅÄÊýÌÌ¤Ø¤ÏÌó22Ê¬Ã»½Ì
ÅìµÞÅÅÅ´¤È±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ï2025Ç¯10·î3Æü¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤ÈµþµÞ³÷ÅÄ±ØÉÕ¶á¤ò·ë¤Ö¡Ö¿·¶õ¹ÁÀþ¡ÊÄÌ¾Î¡§³÷³÷Àþ¡Ë¡×¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿Â®Ã£À¸þ¾å·×²è¤¬¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤«¤éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·×²è¤Ï¡¢ÅìµÞ³÷ÅÄ±Ø¤ÈµþµÞ³÷ÅÄ±Ø´Ö¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢½ÂÃ«ÊýÌÌ¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞ³÷ÅÄ¤ÈµþµÞ³÷ÅÄ¤ò·ë¤Ö¡Ö¿·¶õ¹ÁÀþ¡Ê³÷³÷Àþ¡Ë¡×¤È¤Ï
¡Ö¿·¶õ¹ÁÀþ¡Ê³÷³÷Àþ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤ÎÌð¸ýÅÏ±Ø¡¦³÷ÅÄ±Ø´Ö¤«¤é¡¢µþµÞ³÷ÅÄ±ØÉÕ¶á¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤ÎÌó0.8km¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÅ´Æ»Ï©Àþ¤Ç¡¢JR¤äÅìµÞ¤Î¡É³÷¡ÉÅÄ±Ø¤«¤é¡¢µþµÞ¡É³÷¡ÉÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤ò·Ò¤°Ï©Àþ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³÷³÷Àþ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ³÷ÅÄ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤Ë°Ü¤ë»ö¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¶È¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¦¿·½É¡¦ÃÓÂÞ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×µòÅÀ¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Àþ¤ÎÀ°È÷¡¦ÊÝÍ¤Ï±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤¬¹Ô¤¤¡¢±¿¹Ô¤ÏÅìµÞÅÅÅ´¤¬Ã´Åö¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢³«ÄÌ¸å¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±¿¹ÔÉÑÅÙ¡Ê³÷ÅÄ±Ø¡Á³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë´Ö¡Ë¤ò¡¢Ä«¤Îº®»¨»þ´ÖÂÓ¤¬1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê20ËÜ¡¢¤½¤ÎÂ¾»þ´ÖÂÓ¤¬1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê10ËÜÄøÅÙ¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åì²£Àþ¤È¤âÄ¾ÄÌ¡ª½ÂÃ«ÊýÌÌ¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·
¿·¶õ¹ÁÀþ¤ÏÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¤ÈÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢°ìÉô¤ÎÎó¼Ö¤ÏÂ¿ËàÀî±Ø¤«¤éÅìµÞÅì²£Àþ¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¡¢½ÂÃ«ÊýÌÌ¤Þ¤ÇÄ¾ÄÌ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤¬Ê£¿ô²óÉ¬Í×¤ÊÅì²£Àþ±èÀþ¤«¤é¡Ö³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åì²£Àþ¤Î8Î¾ÊÔÀ®Îó¼Ö¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Â¿ËàÀîÀþÆâ¤ÎÂ¿ËàÀî±Ø¤È²¼´Ý»Ò±Ø¤Î¥Û¡¼¥à±ä¿¤Ê¤É¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤¬µÖ±Ø¡Á³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¸½ºß¤Î¡ÖÌó37Ê¬¡×¤«¤éÌó22Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡Ö Ìó15Ê¬¡×¤Ë¡¢ÃæÌÜ¹õ±Ø¡Á³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¸½ºß¤Î¡ÖÌó36Ê¬¡×¤«¤éÌó13Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¡ÖÌó23Ê¬¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¶È¤Ï2040Ç¯ÂåÁ°È¾¤òÍ½Äê¡¢»ö¶È¤Î³µÍ×
º£²óÇ§Äê¤µ¤ì¤¿·×²è¤Î¼ç¤Ê³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
±¿¹Ô¶è´Ö¡§ ½ÂÃ«ÊýÌÌ¡ÁÂ¿ËàÀî±Ø¡Á³÷ÅÄ±Ø¡Á³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë
Áí»ö¶ÈÈñ¡§ Ìó1,248²¯±ß
À°È÷´ü´Ö¡§ 2025Ç¯10·î¡Á2042Ç¯3·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
±¿¹Ô³«»Ï»þ´ü¡§ 2040Ç¯ÂåÁ°È¾¡ÊÎáÏÂ20Ç¯ÂåÁ°È¾¡Ë¤òÍ½Äê
À°È÷¸ú²Ì¡Ê»þ´ÖÃ»½Ì¤ÎÎã¡Ë
¼«Í³¤¬µÖ±Ø¡ÁµþµÞ³÷ÅÄ±ØÉÕ¶á¡§Ìó37Ê¬ ¢ª Ìó15Ê¬¡ÊÌó22Ê¬Ã»½Ì¡Ë
ÃæÌÜ¹õ±Ø¡ÁµþµÞ³÷ÅÄ±ØÉÕ¶á¡§Ìó36Ê¬ ¢ª Ìó23Ê¬¡ÊÌó13Ê¬Ã»½Ì¡Ë
¹¹¤ËÀè¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤Þ¤À²ÝÂê¤¬
º£²ó¤Î¹©»ö¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¶è´Ö¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌð¸ýÅÏ±Ø¡ÁÃÏ²¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÅìµÞ³÷ÅÄ¿·±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤·¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤ÈµþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ëÉý¤¬°Û¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¸¡Æ¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²¼¿Þ¤ÎÆó´üÀ°È÷¶è´Ö¡Ë
³«¶È¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö³÷³÷Àþ¡×¤¬¹ñ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢»ö¶È¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤äºë¶Ì¸©ÆîÀ¾Éô¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¥ë¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿ÊÅ¸¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê²èÁü¡§ÅìµÞÅÅÅ´¡¢PhotoAC¡Ë
