ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬ÏÃÂêºî¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡¡Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿´¶¼õÀ¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¸÷¤ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ËÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÏÃÂê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤«¡×¤È¼«Á³¤Ëð÷¤¯µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤ì¤ÐÉ¬¤º¤É¤³¤«¤ËÈà¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÂ¸ºß´¶¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ä¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¡¢¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢Âçºî¤äÃíÌÜºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£½Ð±éºî¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
»²¹Í¡§µÈÂôÎ¼¡ßÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬¸ß¤¤¤Ë¼õ¤±¤ë¡È»É·ã¡É¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×
¡¡ºÇ½é¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥«¥é¥Õ¥é¥Ö¥ë～¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹ÃË»Ò¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£～¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤À¤í¤¦¡£2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÈÄ³À¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹ÃË»Ò¡¦ÁêÇÏ¼þ¡£ÃæÀÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê´¶À¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä»Ñ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢Èà¤Î¸ÄÀ¤ÈÌòÊÁ¤¬¤Ô¤¿¤ê¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÈÄ³À¤Ï¡Ö»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò±Ç¤¹Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤Ç¤âÁá¤¯¤«¤éÆÈ¼«¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÈÄ³À¤Ï¤¹¤°¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤Î½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¤Ø¤Î½Ð±é¤ÏÂç¤¤ÊÅÐÎµÌç¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢ÈÄ³À¤Î¾ì¹ç¤ÏÈþ¤·¤¤¼ã¼ê¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÌòÊÁ¤Î½Å¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë±éµ»ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØÌóÂ«¤Î¥Í¥Ðー¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡Ø±¢ÍÛ»Õ0¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ä¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¼Çµï¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤ò¼«Í³¤Ë±ýÉü¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡Ø¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä´ñÈ´¤Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÈÄ³À¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤É¤³¤í¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÆÍ¤È´¤±¤¿À¤³¦´Ñ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÆÃ¼ì¤Ê¥á¥¤¥¯¤ä´ñÁÛÅ·³°¤ÊÀßÄê¤â¡¢Èà¤¬±é¤¸¤ë¤È´ñÌ¯¤µ¤è¤ê¤â¤à¤·¤í°¦ÕÈ¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤À¡£¼«¤é¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥áー¥¸¤ò²õ¤¹¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¼Çµï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë½ÀÆð¤µ¤Ï¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍê¤â¤·¤¤¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤â¥³¥á¥Ç¥£¤âÆ±¤¸¿å½à¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÈÄ³À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ºÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÃÂêºî¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤«¤¬¤ß¤Î¸É¾ë¡Ù¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÃ´Åö¤·¡¢Á¡ºÙ¤ÊÀ¼¤Î¼Çµï¤Ç»×½Õ´üÆÃÍ¤ÎÉÔ°Â¤ä¸ÉÆÈ¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç±Ç²è¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µ¼¿Í²½¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ËÄ©¤ß¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÌÌÇò¤µ¤È³Ø¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¡¦¥¢¥Ë¥á¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¡¦¥æー¥â¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤ò·Ú¡¹¤È±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤ò¡È¼¡¤â¸«¤¿¤¤¡ÉÇÐÍ¥¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£È¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦Ä«¥É¥é¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»îÎý¤Ç¤¢¤êÀ®Ä¹¤Î¾ì¤À¡£ÈÄ³À¤¬¤³¤Î¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£²óÈÄ³À¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±«À¶¿å²È¤Î»°ÃË¡¦±«À¶¿å»°Ç·¾ç¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤°·»¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌòÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢²È¤ÎÃæ¤Ëµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¥È¥¤¿¤Á¤Î»Å»ö¾ì¤ØÆþ¤ê¿»¤ëÀÄÇ¯¤À¡£À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æâ¤Ë³ëÆ£¤ä¶ìÇº¤òÊú¤¨¤¿¿ÍÊªÁü¤Ï¡¢ÈÄ³À¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¼õÀ¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÈÄ³À¼«¿È¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ«¥É¥é¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ë±«À¶¿å»°Ç·¾ç¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤«¤é¸«¤ì¤ÐÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Ê¤ªË·¤Á¤ã¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬Èà¤Ê¤ê¤ËÊú¤¨¤ë³ëÆ£¤ä¶ìÇº¡¢»þÂå¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤òÁ´¤ÆÊú¤¤·¤á¤ÆÀ¿¿´À¿°Õ¡¢¾¯¤·¤Î¤ª¤«¤·¤ß¤â»ý¤Á¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢»°Ç·¾ç¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤É¤¦¿§¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤È¸ÄÀ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤³¤Ç»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
