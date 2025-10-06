¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)

¥½¥·¥¨¥À 0-1(Á°È¾0-0)¥é¡¼¥¸¥ç

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[¥é]¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î(84Ê¬)

<·Ù¹ð>

[¥½]¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë(60Ê¬)

[¥é]¥¤¥·(62Ê¬)¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¸¥å¡¼¥Ì(90Ê¬+2)

´Ñ½°:31,189¿Í

¨¦¥½¥·¥¨¥À¡¢»ÄÎ±Áè¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤Æ19°ÌÅ¾Íî¡Äº¸Â­¼óÄË¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï30Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂåÉ½¹çÎ®¤Ø