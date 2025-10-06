¥½¥·¥¨¥À¡¢»ÄÎ±Áè¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤Æ19°ÌÅ¾Íî¡Äº¸Â¼óÄË¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï30Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÂåÉ½¹çÎ®¤Ø
[10.5 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè8Àá ¥½¥·¥¨¥À 0-1 ¥é¡¼¥¸¥ç]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï5Æü¡¢Âè8Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿Áê¼ê¤È¤Î»ÄÎ±Áè¤¤Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇÔ¤ì¡¢19°Ì¤ËÅ¾Íî¡£µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤»¾ì¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Çº¸Â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤ÏÁ°Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾16Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï²¼°ÌÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤¢¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µ×ÊÝ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Ë·èÄêµ¡¤âºî¤ì¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾37Ê¬¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¤ÎMF¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ÏÈÆâ¤ËÈô¤ó¤À¤¬¡¢¥½¥·¥¨¥ÀGK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤¬ÁË¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾39Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òDF¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹¤òFW¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢MF¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤«¤éµ×ÊÝ¤Ë¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤ï¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Áê¼ê¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏFW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËMF¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢º¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏGKÀµÌÌ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ0-1¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
