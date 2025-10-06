Á°½µËö3Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥È¥Ã¥×¥«¥ë¥Á <7640> ¡¡207±ß¡¡(+43±ß¡¢+26.2¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥È¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー <7640> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2Æü½ªÃÍ»þÅÀ¤Ç164±ß¤ÈÄã°Ì¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿9·îÅÙ¤Î·î¼¡Çä¾åÆ°¸þ¤Ç´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ1.2¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢5¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£½ñÀÒ¤ÇECÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÆÃÀñ»¨²ßÊ¸¶ñ¤Ç¿©ÉÊ¤ä¥³¥¹¥á¡¢Ê¸¶ñ¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢¥²ー¥à¡¦¥È¥ì¥«»ö¶È¡¢Cafe»ö¶È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á´Å¹Çä¾å¹â¤ÏÆ±6.2¡ó¸º¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥À¥¤¥»¥£Ó <1712> ¡¡1,499±ß¡¡(+300±ß¡¢+25.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥À¥¤¥»¥´Ä¶¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó <1712> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£2Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥À¥¤¥»¥ <9793> [Åì¾Ú£Ð]¤«¤é´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿TOB¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£TOB²Á³Ê¤Ï1³ô1850±ß¡£¤³¤ì¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥»¥¤Ï¸½ºß¡¢¥À¥¤¥»¥£Ó³ô¤Î53.87¡ó¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¡Ë¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±Í½Äê¿ô¤Ï775Ëü4119³ô¡Ê²¼¸Â206Ëü7500³ô¡¢¾å¸ÂÀßÄê¤Ê¤·¡Ë¡¢Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10·î3Æü～11·î17Æü¡£TOBÀ®Î©¸å¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï2ÆüÉÕ¤Ç´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È <9600> ¡¡2,049±ß¡¡(+400±ß¡¢+24.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¡£¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È <9600> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤·¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ <8591> [Åì¾Ú£Ð]¤¬2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜÅª¤Ë1³ô2530±ß¤ÇTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È³ô¤ÏTOB²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤ò¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£ÇãÉÕÍ½Äê¿ô¤Î²¼¸Â¤Ï1017Ëü1800³ô¡Ê½êÍ³ä¹ç66.67¡ó¡Ë¤Ç¡¢¾å¸Â¤ÏÀßÄê¤·¤Ê¤¤¡£ÇãÉÕ´ü´Ö¤Ï3Æü¤«¤é11·î17Æü¤Þ¤Ç¡£TOB¤¬À®Î©¤·¤¿¾ì¹ç¡¢½êÄê¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼«¼Ò¤Î»ö¶È´ðÈ×¤ä¼è°ú¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¤¬»ý¤Ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦DXÎÎ°è¤ä±§Ãè´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊý¿Ë¡£¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¤ÏTOB¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢³ô¼ç¤Ë±þÊç¤ò¿ä¾©¤·¤¿¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï2ÆüÉÕ¤Ç¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È¤ò´ÆÍýÌÃÊÁ¡Ê³ÎÇ§Ãæ¡Ë¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£
¢£¥ï¥ó¥×¥é <4199> ¡¡984±ß¡¡(+150±ß¡¢+18.0¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥ï¥ó¥Àー¥×¥é¥Í¥Ã¥È <4199> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£3Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡ÖHUNTER¡ßHUNTER NEN¡ßSURVIVOR¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¥²ー¥à¤Ï¥Ö¥·¥íー¥É <7803> [Åì¾Ú£Ç]¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¿·ºî¥²ー¥à¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤éÇã¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£
¢£¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> ¡¡218±ß¡¡(+28±ß¡¢+14.7¡ó)
¡¡¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢±ß·ú¤Æ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÊJPYC¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿RWA¡ÊReal¡¡World¡¡Assets¡§¼ÂÊª»ñ»º¡Ë¤Î·èºÑ¡¦Î®ÄÌ»Ù±ç»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£RWA»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¼ÂÌ³ÌÌ¤Ç¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò¿Ê¤á¡¢Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö±ß·ú¤Æ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡ÊJPYC¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ÂÊª»ñ»º¤Î·èºÑ¡¦Î®ÄÌ»Ù±ç¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò´ûÂ¸¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»ñËÜÄó·È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÀºººÃæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüÎ© <6501> ¡¡4,300±ß¡¡(+400±ß¡¢+10.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡£ÆüÎ©À½ºî½ê <6501> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤ÈÊÆ¥ªー¥×¥ó£Á£É¤¬AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅÅÎÏ´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ê¤É¤ÇÄó·È¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤¹¤ëÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£3ÆüÄ«Êý¼è°ú³«»Ï¸å9Ê¬´ÖÃÍ¤¬ÉÕ¤«¤ºÆ±¼Ò³ô¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤òË¬¤ì¡¢ÂÐÏÃ·¿¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Î¹âÅÙ²½¤äAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¤Ê¤É¤Ç»ñ¶âÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤°¡Ö¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó³°¸ò¡×¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢Á°Æü2Æü¤ËÅÔÆâ¤ÇÆüÎ©¤òË¬¤ì¶¨¶È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÏ¢·È¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Åê»ñ¥Þ¥Íー¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£²â¥ö´Ø£Ã <3498> ¡¡10,010±ß¡¡(+790±ß¡¢+8.6¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨7°Ì¡£²â¥ö´Ø¥¥ã¥Ô¥¿¥ë <3498> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢26Ç¯8·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹âÍ½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ55.4¡óÁý¤Î1500²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ÏÆ±40.0¡óÁý¤Î265²¯±ß¤È¤·¤¿¡£Á°´ü¤ËÃ£À®¤·¤¿²áµîºÇ¹â¶ÈÀÓ¤Î¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï165±ß¡ÊÁ°´ü¤Ï240±ß¡Ë¡£9·î1ÆüÉÕ¤Î³ô¼°Ê¬³ä¸å¤Î´ð½à¤Ç¼Â¼Á45±ß¤ÎÁýÇÛ¤È¤Ê¤ë¡£¹¥¶ÈÀÓ¤Ø¤Î´üÂÔ¤È³ô¼ç´Ô¸µ»ÑÀª¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£º£´ü¤ÏÊªÎ®´ØÏ¢¤Ç¤ÏÎäÅàÎäÂ¢ÁÒ¸Ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢¥Û¥Æ¥ë´ØÏ¢¤â±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼ûÍ×¤¬¹¹¤Ë¿¤Ó¤ë¤È¤ß¤ë¡£³¤³°»ö¶È¤ÏÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ð¥¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¸ý¤ÎÎ®Æþ¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤«¤éÉÔÆ°»º¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¸«¹þ¤à¡£25Ç¯8·î´ü¤ÏÇä¾å¹â¤¬Á°¤Î´üÈæ46.9¡óÁý¤Î965²¯100Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±2.2ÇÜ¤Î189²¯3300Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÈÊªÎ®¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ØÏ¢¤Î¤¤¤º¤ì¤â½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¢£¥·¥ë¥Ð¥é¥¤¥Õ <9262> ¡¡899±ß¡¡(+59±ß¡¢+7.0¡ó)
¡¡¥·¥ë¥Ðー¥é¥¤¥Õ <9262> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡££Ó£Â£É¾Ú·ô¤¬2Æü¡¢¥·¥ë¥Ð¥é¥¤¥Õ¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î1020±ß¤«¤é1210±ß¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ï¡ÖÇã¤¤¡×¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊÀ½Â¤¤äÊªÎ®¤ÎÆâÀ½²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÎPER¡Ê³ô²Á¼ý±×Î¨¡Ë¤ò½¾Íè¤Î12.6ÇÜ¤«¤é13.9ÇÜ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¢£¥ä¥Þ¥À¥³ー¥Ý <6392> ¡¡5,690±ß¡¡(+310±ß¡¢+5.8¡ó)
¡¡¥ä¥Þ¥À¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <6392> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£3Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤´¤í¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¼ÒÆâ¥µー¥Ðー¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç±ä´ü¤·¤Æ¤¤¤¿26Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â37²¯2100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×6²¯4900Ëü±ß¡ÊÆ±25.8¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×4²¯7200Ëü±ß¡ÊÆ±14.9¡óÁý¡Ë¤ÈÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ëÉôÌç¤¬¡¢¥À¥¤¥¢¥Õ¥é¥à¥Ý¥ó¥×¤Î³¤³°Çä¤ê¾å¤²¤Ç°ÙÂØ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¿Ä¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥ªー¥È¥â¥Æ¥£¥ÖÉôÌç¤âÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯3·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â149²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ1.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×18²¯±ß¡ÊÆ±8.3¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×14²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±11.7¡ó¸º¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£¥¢¥ò¥Ï¥¿ <2830> ¡¡3,700±ß¡¡(+195±ß¡¢+5.6¡ó)
¡¡¥¢¥ò¥Ï¥¿ <2830> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£11·î1ÆüÉÕ¤±¤Ç³ô¼°¸ò´¹¤Ë¤è¤êÆ±¼Ò¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¥¥æー¥Ôー <2809> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¡¢2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê24Ç¯12·î-25Ç¯8·î¡Ë·è»»¤ò¹¥´¶¤¹¤ë·Á¤ÇÂçÉý¹â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥ò¥Ï¥¿¤âÆ±¤¸¤¯2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê24Ç¯12·î-25Ç¯8·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬5²¯3800Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ33.0¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£À¸»º¼õÂ÷¤Î¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÄíÍÑ¤Î¥¸¥ã¥à¡¦¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï160²¯7400Ëü±ß¡ÊÆ±1.3¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¹¤Ë¡¢¼ý±×¹½Â¤¤Î²þÁ±¤äÉÔºÎ»»¾¦ÉÊ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¸¶»ñºà¤äÊªÎ®Èñ¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤òµÛ¼ý¤·ÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢25Ç¯11·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â210²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ2.4¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×4²¯±ß¡ÊÆ±3.6¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£ÉðÂ¢ÀºÌ© <7220> ¡¡3,600±ß¡¡(+185±ß¡¢+5.4¡ó)
¡¡ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È <7220> [Åì¾Ú£Ð]¤¬7Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£¥Û¥ó¥À·Ï¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤À¤¬¡¢ ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÊ¬Ìî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â·¹Ãí¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«ÀïÎ¬¾¦ÉÊ¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±Èó¾ïÍÑÅÅ¸»¤Î¹â½ÐÎÏÃßÅÅÁõÃÖ¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¹ー¥Ñー¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¡ÊHSC¡Ë¡×¤À¡£Æ±ÁõÃÖ¤òÊÆ¥ª¥é¥¯¥ë ¤¬ºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤âAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ±ÁõÃÖ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥éー¤Î¼ûÍ×¤ò°Ï¤¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Åê»ñ¥Þ¥Íー¤Î´Ø¿´¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢9·î¸åÈ¾¤ËÂß³ô»Ô¾ì¤òÄÌ¤¸¤¿Çä¤ê¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤ËÂÐ¤¹¤ë»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥æー¥Ôー <2809> ¡¡4,090±ß¡¡(+203±ß¡¢+5.2¡ó)
¡¡¥¥æー¥Ôー <2809> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤¬2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯11·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê24Ç¯12·î-25Ç¯8·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ6.2¡óÁý¤Î3834²¯2400Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±9.2¡ó¸º¤Î292²¯1800Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±31.9¡óÁý¤Î260²¯5500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð¾ïÍø±×¤Ï¸º±×¤Ê¤¬¤éÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó80¡ó¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¿å½à¡£¹©¾ìÀ×ÃÏ¤ÎÇäµÑ¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍø±×¤Î·×¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÂçÉý¤ÊÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·è»»È¯É½Á°¤Ë³ô²Á¤ÏÄ´À°¿§¤ò¶¯¤á¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢³¤³°»ö¶È¤ÏÂçÉý¤Ê±Ä¶ÈÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·Çã¤¤¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤ÏÄÌ´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Î½¤Àµ¤âÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«ÄÌ¤·¤«¤é70²¯±ßÁý³Û¤·¤Æ5120²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ5.8¡óÁý¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£·ÜÍñÁê¾ì¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤ÎÇä¾å¹â¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íø±×Í½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢£¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ <2970> ¡¡971±ß¡¡(+46±ß¡¢+5.0¡ó)
¡¡¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー <2970> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£3Æü¸á¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿9·îÅÙ¤Î·î¼¡³µ¶·¤Ç¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÍÑÃÏ¤ÎÈÎÇä¡¦Àß·×¡¦·úÃÛµÚ¤ÓÇäÇãÃç²ð¤ò¹Ô¤¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤Î´°Î»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬27·ï¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¼ÂÀÓ¤Î21·ï¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÂÂßÃç²ðµÚ¤ÓÄÂÂß´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ÎÎß·×´ÉÍý¸Í¿ô¤ÏÁ°·îÈæ522¸ÍÁý¤Î7735¸Í¤È¤Ê¤ê¡¢½çÄ´¤Ë´ÉÍý¸Í¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¢£¥æ¥Ë¥Í¥¯ <3566> ¡¡637±ß¡¡(+30±ß¡¢+4.9¡ó)
¡¡¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥Í¥¯¥¹¥È <3566> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿9·îÅÙ¤Î·î¼¡¶ÈÀÓÂ®Êó¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ33.4¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢Áý¼ý´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÉÕ¤ºî¶ÈÉþ¤È¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Û¤«¡¢²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë½©ÅßÊª¤Îºî¶ÈÉþ¤äËÉ´¨¾¦ºà¤â¿Ä¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¥¹¥¯¥é¥Ö¤ä°û¿©¶È³¦¸þ¤±¥¨¥×¥í¥ó¤â·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¢£Àµ¶½ÅÅ <6653> ¡¡1,779±ß¡¡(+80±ß¡¢+4.7¡ó)
¡¡Àµ¶½ÅÅµ¡À½ºî½ê <6653> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£ÅÅÎÏ¸þ¤±¼õÊÑÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¡¢IoTµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¶ÈÀÓ¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡¢Íø±×¤È¤â¤Ë¹âÀ®Ä¹Ï©Àþ¤ò¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Ç¯12·î´ü¤Ï±Ä¶ÈÍø±×ÃÊ³¬¤ÇÁ°´üÈæ3³äÁý¤Î26²¯±ßÍ½ÁÛ¤È¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£À¤³¦Åª¤ÊÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¼õ¤±¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ーÁýÀß¤¬¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÆ¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤¬¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤òÎòË¬¤·¡¢AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¤Ê¤É¤Ç»ñ¶âÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤°¡Ö¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó³°¸ò¡×¤òÅ¸³«¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê <6501> [Åì¾Ú£Ð]¤È¥ªー¥×¥ó£Á£É¤¬AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅÅÎÏ´ØÏ¢µ»½Ñ¤Ê¤É¤ÇÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Àµ¶½ÅÅ¤ÏÅÅÎÏ¸þ¤±¼õÊÑÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÇÆüÎ©¤ò¼çÍ×Ç¼ÆþÀè¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î´ØÏ¢ÍÎÏ³ô¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Çー¥¿¥»¥¯ <3905> ¡¡2,115±ß¡¡(+85±ß¡¢+4.2¡ó)
¡¡¥Çー¥¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó <3905> [Åì¾Ú£Ç]¤¬6Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£Åê»ñ½õ¸À¡¦±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ï¥ä¥Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¿ù¸¶¹ÔÍÎ»á¤¬´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÊÑ¹¹Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¿ù¸¶»á¤È¥Ï¥ä¥Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¶¦Æ±ÊÝÍ³ä¹ç¤¬½¾Íè¤Î16.98¡ó¤«¤é19.99¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï9·î25Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¡Ö½ãÅê»ñ¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò½Å¤ó¤¸¤Ä¤Ä´ë¶È¤ò±þ±ç¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃµÚ¤Ó»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É <184A> ¡¡638±ß¡¡(+25±ß¡¢+4.1¡ó) °ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É <184A> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡¢°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3Æü¡¢£Î£Ï£Ö£Á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë£É£Ô£Ô£Ï¸ÄÊÌ»ØÆ³³Ø±¡¥Á¥§ー¥ó¤ÎÁ´¹»1227¹»¡Ê3Æü»þÅÀ¡Ë¤¬³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É¤Î±ÇÁü³Ø½¬¥µー¥Ó¥¹¡Ö³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï5·î¤Ë»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íâ6·î¤Ë³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É¤Ï£Î£Ï£Ö£Á¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¿Æ²ñ¼Ò¤ò³äÅöÀè¤È¤¹¤ëÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁ´¹»¼Ë¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ï»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´ð¤Å¤¯¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤ËÅö¤¿¤ê¡¢³Ø¤Ó¥¨¥¤¥É¤Ï³Ø½¬½Î±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¥µー¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ÉÙ»ÎÄÌ <6702> ¡¡3,523±ß¡¡(+125±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ <6702> [Åì¾Ú£Ð]¤¬6Æü¤Ö¤êÂçÉýÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï3Æü¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯AI¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡£¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢À½Â¤¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿»º¶È¸þ¤±¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¹âÀÇ½¡¦¾ÊÅÅÎÏCPU¡ÖFUJITSU-MONAKA¡×¥·¥êー¥º¤ÈNVIDIA¡¡GPU¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ëAI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°´ðÈ×¤ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·Äó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Æ£Æ£Ò£É <3692> ¡¡7,670±ß¡¡(+270±ß¡¢+3.7¡ó)
¡¡£Æ£Æ£Ò£É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ <3692> [Åì¾Ú£Ç]¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡£4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼¤Î·ë²Ì¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬¼ºÂ®µ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤Î²ÄÇ½À¤â¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£½ÅÅÀÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤äÎÌ»Ò´ØÏ¢¡¢³ËÍ»¹ç¤äËÉ±Ò¡¦±§Ãè´ØÏ¢¤Ê¤É¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Ç¡ÖµÕ¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡Ê¹â»Ô´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ò¶õÇä¤ê¤¹¤ëÆ°¤¡Ë¡×¤Î¼ê»ÅÉñ¤¤Çã¤¤Ìá¤·¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤è¤¦¡£¡Ö²¾¤ËÁíºÛÁª¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤â½ÅÍ×¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤±¤ÐÀ¯ºöÌÌ¤Ç¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¥·¥çー¥ÈÀïÎ¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¸þ¤¤ÏÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤ëÁ°¤ËÀè¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¢££Ó£Â£Ç <9984> ¡¡19,980±ß¡¡(+685±ß¡¢+3.6¡ó)
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£Á°Æü2Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏNY¥À¥¦¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Ê¤ÉAI È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤¬°ú¤Â³¤¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡ÊSOX»Ø¿ô¡Ë¤â5Ï¢Æ¤ÇºÇ¹âÃÍ³¹Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÎAI´ØÏ¢³ô¿Íµ¤¤Ë±¢¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢´Î¤¤¤ê¤ÎÂçµ¬ÌÏAI¥¤¥ó¥Õ¥é·×²è¡Ö¥¹¥¿ー¥²ー¥È¡×¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Ë¤âÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£³ô¼°¼ûµëÌÌ¤Ç¤âÄ¾¶á¿®ÍÑÇÜÎ¨¤Ï0.99ÇÜ¤ÈÇä¤êÇã¤¤¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Æü¾Ú¶â¤Ç¤ÏÂß¼ÚÇÜÎ¨¤¬0.29ÇÜ¤È¶Ë¤á¤Æ¥¿¥¤¥È´¶¤¬¶¯¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¢££Õ¥¢¥íー¥º <7606> ¡¡1,997±ß¡¡(+31±ß¡¢+1.6¡ó)
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥º <7606> [Åì¾Ú£Ð]¤¬5Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿9·îÅÙ¤ÎÇä¾å³µ¶·¡ÊÂ®Êó¡Ë¤Ç¡¢¾®Çä¤ê¤È¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ2.6¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢5¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Á°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ÆµÙÆü¤¬1Æü¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄøÅÙ¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¹âµ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤Ç·îÁ°È¾¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÄãÄ´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·îÃæ½Ü¤«¤é¤Îµ¤²¹Äã²¼¤Ë¤è¤ê½©Êª¤ÎÆ°¤½Ð¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ûÍ×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥È¥½ー¤ä¥·¥åー¥º¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¼ÒÇä¾å¹â¤ÏÆ±6.7¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥ª¥ó¥ïー¥É <8016> ¡¡670±ß¡¡(+10±ß¡¢+1.5¡ó)
¡¡¥ª¥ó¥ïー¥É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <8016> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯2·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-8·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18.4¡óÁý¤Î1126²¯3600Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬Æ±9.1¡óÁý¤Î57²¯3600Ëü±ß¡¢ºÇ½ªÍø±×¤ÏÆ±17.4¡óÁý¤Î48²¯2200Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¹¹¤ËÊÆ¹ñ¤ÎJ.PRESS»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¼«¼Ò³ô¾ÃµÑ¤â³«¼¨¡£¶È¶·¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼«¼Ò³ô¤Î»Ô¾ì¤Ø¤ÎºÆÊü½Ð¤Ë¤è¤ëÀøºßÅª¤Ê¼ûµë°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¸åÂà¤·¤¿¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤¤¤ò½¸¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£8·îÃæ´Ö´ü¤Ï¡ÖUNFILO¡Ê¥¢¥ó¥Õ¥£ー¥í¡Ë¡×¤ä¡ÖKASHIYAMA¡Ê¥«¥·¥ä¥Þ¡Ë¡×¡¢¡ÖCHACOTT COSMETICS¡Ê¥Á¥ã¥³¥Ã¥È¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬¶¯²½¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¶¯²½¤ä¿·µ¬½ÐÅ¹¤Î²ÃÂ®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë»ý¤ÁÊ¬Ë¡Å¬ÍÑ²ñ¼Ò¤«¤é´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¥¦¥£¥´ー¤â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤äEC»ö¶È¤Î¹¥Ä´¤Ê¿ä°Ü¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£J.PRESS»ö¶È¤Ç¤Ï30Ç¯ÅÙ¤ËÇä¾å¹â¤ò150²¯±ß¡Ê1²¯¥É¥ë¡Ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¤Î15²¯±ß¡Ê1000Ëü¥É¥ë¡ËÈæ¤Ç10ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥ïー¥É¤Ï¼«¼Ò³ô1600Ëü³ô¡ÊÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Î10.13¡ó¡Ë¤ò10·î16ÆüÉÕ¤Ç¾ÃµÑ¤¹¤ëÍ½Äê¡£¼«¼Ò³ô¾ÃµÑ¸å¤ÎÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô¤Ï1²¯4192Ëü1669³ô¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯ <4004> ¡¡5,528±ß¡¡(+78±ß¡¢+1.4¡ó)
¡¡¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <4004> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£Æ±¼Ò¤Ï3Æü¡¢¸½ºß³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë±§ÃèÀþ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¸íÆ°ºî¡Ê¥½¥Õ¥È¥¨¥éー¡Ë¤òÄã¸º¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎÉõ»ßºà¤ÎÉ¾²Á¼Â¸³¤ò¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊISS¡Ë¤Ç³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£É¾²ÁÍÑÈ¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤Ï¡¢º£²ó¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¿··¿±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÊäµëµ¡¡ÖHTV-X¡×1¹æµ¡¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢º£·î21Æü¤ËH3¥í¥±¥Ã¥È7¹æµ¡¤Ë¤è¤êÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢1Æü¤Ë¤Ï¾¦¶ÈÍÑ±§Ãè¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ç¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊÆ¥¢¥¯¥·¥ª¥à¡¦¥¹¥Úー¥¹¤È¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î¹âµ¡Ç½È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨3Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£
