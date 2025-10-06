DeNA¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¡CS¤«¤éµß±ç¤Ë¡¡ËÜ¿Í¤â¾µÂú¡¡»°±º´ÆÆÄ¡Ö¸½¾õ¡¢ÀèÈ¯¤è¤ê¤â¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¼ûÍ×¤¬¡×
¡¡DeNA¤Î¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬CS¤«¤éµß±ç¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»°±º´ÆÆÄ¤¬ÅÁ¤¨¡¢ËÜ¿Í¤â¾µÂú¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÆ¬¿ô¤¬¤½¤í¤¤¡¢¾®¿ùÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤â¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¾õ¡¢ÀèÈ¯¤è¤ê¤â¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï21»î¹ç¤Ç4¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦51¡£µß±çÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ê¸½¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡ËºßÀÒ¤À¤Ã¤¿18Ç¯°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÃÝÅÄ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£