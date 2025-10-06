³ÚÅ·¡¦Áñ»Ê¡¡¼«¸ÊºÇÄ¹¥¿¥¤9²ó¤ò1¼ºÅÀ¡¡»î¹ç¤ÏÇÔ¤ì¤ë¤â¼«¸ÊºÇÂ¿119µå¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·1¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤Î22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡¦Áñ»Ê¤¬¼«¸ÊºÇÄ¹¤ËÊÂ¤Ö9²ó¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤â¤¢¤Ã¤Æ4¾¡4ÇÔ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î119µå¤òÅê¤²È´¤¡ÖËè»î¹ç¡¢100µå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦Æ£Ê¿¡Ê±äÄ¹10²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1²óÌµ¼ºÅÀ¡£µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î29»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡ËÄÌ²áÅÀ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤âÈ´¤±¤Ê¤¤µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤¤¡£