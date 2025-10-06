µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¡¡CSÀÚ¤ê»¥¤À¡ª¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬5Æü¡¢40ºÐ¤ÎÄ¹Ìî¤ò11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëDeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¡ÖÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í16Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï17»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦136¡£7·î29Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï2·³¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ËµÜºê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃæÆü¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ë¤âÆ±¹Ô¡£9²ó¤Î±¦Íã¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢Ä¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Ç¯¤º¤Ã¤È2·³¤Ç¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ë»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¨¤¯½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÇØÈÖ¹æ7¤Ï¼êËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢·»µ®ÅªÂ¸ºß¡£ÂåÂÇÎ¨¡¦316¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿ºäËÜ¤È¤È¤â¤ËÍê¤ì¤ë¡Ö¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡×¥³¥ó¥Ó¤ËÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÀÐÄÍ¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦±ºÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡ÊCS¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤¤ç¤¦6Æü¤«¤éµÜºê¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¼ÂÀïÄ´À°¤·¤Æ¤«¤é¹çÎ®¤¹¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤«¤é¼ã¼ê¤Þ¤ÇÃÄ·ë¤·¾¡Éé¤Î½©¤òÀ©¤¹¤ë¡£¡ÊÀÄ¿¹¡¡ÀµÀë¡Ë