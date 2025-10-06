µð¿Í¡¦¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¡¡¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¡Ö»ë»¡¹Ô¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿åÌîÍº¿ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¤¬23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ë»¡¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢»ØÌ¾¸õÊä¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤ÈÂ¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¤â¾ðÊó¤¬¥¢¥ì¤¹¤ë¡ÊÅÁ¤ï¤ë¡Ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬Í×¤Ê¤¤»ØÌ¾ÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤·¤Æ12µåÃÄ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤òÅê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«Ìî¼ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£