³ÚÅ·¡¦»°ÌÚ´ÆÆÄÂ³Åê¡¡4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¡ÈÄê°ÌÃÖ¡ÉÃ¦µÑ¤Ø¼ã¼ê°éÀ®É¾²Á¡¡¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤ØÁª¼êÇÉ¸¯
¡¡³ÚÅ·¤Ï5Æü¡¢º£µ¨5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¸å¤ËÀÐ°æ°ìµ×GM¡Ê52¡Ë¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤Î¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È13Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ø¤ÎÁª¼ê¤ÎÇÉ¸¯¤òµåÃÄ¤È¤·¤Æ¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡67¾¡74ÇÔ2Ê¬¤±¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Î4°Ì¡£¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Íèµ¨¤â»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë±äÄ¹11²ó¤ÎËö¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢ÀÐ°æGM¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ´üÂÔÃÍ¤Î¾å¤¬¤ëÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³Åê¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿»°ÌÚ´ÆÆÄ¤Ï·×5Ç¯´Ö¡Ê19¡¢21¡Á24Ç¯¡Ë¤Î2·³´ÆÆÄ·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ã¼ê¤òÅÐÍÑ¡£ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÃæÅç¤¬1ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÄêÃå¤·¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î¹õÀî¤â¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤ÇÃæ¼´¤òÇ¤¤»¤ë¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦½¡»³¤Î²ÃÆþ¤Ç»°ÎÝ¤Ë²ó¤Ã¤¿Â¼ÎÓ¤Ï144°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ10Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡70ËÜÎÝÂÇ¤Ï12µåÃÄºÇ¾¯¤À¤Ã¤¿Ê¬¡¢Æ±ºÇÂ¿110ÅðÎÝ¤ò¸Ø¤ëµ¡Æ°ÎÏ¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿5Ç¯ÌÜ¤ÎÁáÀî¤¬¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È2¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸í»»¤ÎÃæ¡¢Æ£Ê¿¡¢À¾¸ý¡¢À¾³À¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò²¡¤·Î©¤Æ¤Æ137»î¹çÌÜ¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈCS¿Ê½Ð¤òÁè¤Ã¤¿¡£
¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ°ºî²òÀÏ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡×¤Ø¤ÎÁª¼êÇÉ¸¯¤òµåÃÄ¤È¤·¤Æ¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£²Ê³ØÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤éÂ¿¿ô¤ÎMLBÁª¼ê¤é¤âÍøÍÑ¡£Áª¼ê¸Ä¡¹¤¬¼«Èñ¤ÇÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤È°ã¤¤¡¢º£¥ª¥Õ¤«¤é¤ÏµåÃÄ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯º£·îÃæ½Ü¤Ë½¡»³¡¢¸Å¼Õ¤éÈôÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ã¼ê¤¬ÅÏÊÆ¤·¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ËÌó3½µ´ÖÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏºÇ½ªÀï¤ò¹µ¤¨¤¿»î¹çÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç»°ÌÚÃ«¹À»Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¸÷·Ê¡£Â³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æµ¢Ï©¤Ë½¢¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£Íèµ¨¤³¤½ÅÎ¤ÎÅÔ¤ËÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë
¡¡¢§¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¡ÊÆ¥·¥¢¥È¥ë¹Ù³°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ë¤â»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä°å»Õ¡¢Æ°ºîÊ¬ÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¤¬¾ïÃó¡£ÂÎÃæ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Å¤µ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¶ÚÆù¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÄ´¤Ù¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡£¶áÇ¯¤Ïºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤éÆüËÜÁª¼ê¤â¿ôÂ¿¤¯»ØÆ³¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£