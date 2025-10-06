¡ÚµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Û¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡½Å¾Þ½éV 15ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ÎÄìÎÏ
¡¡½©¤ÎµþÅÔ³«Ëë¤ò¹ð¤²¤ëÅÁÅý¤ÎG2¡ÖÂè60²óµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡×¤¬5Æü¡¢18Æ¬¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£ÃæÃÄÂÔµ¡¤«¤éËöµÓ¤Ë·ü¤±¤¿ÉÍÃæ½Ó¡Ê36¡Ëµ³¾è¤Î7ºÐÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾Àþ¡¢Æ¨¤²Ç´¤ë¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤òÂª¤¨¡¢È¾ÇÏ¿Èº¹V¡£15ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ÏÅö¥ì¡¼¥¹3Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤ÎG2¡ÖÂè76²óËèÆü²¦´§¡×¤ÏÆ»Ãæ3ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬Ä¾Àþ¡¢±Ô¤¯¿¤Ó¤ÆºòÇ¯¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼°ÊÍè¡¢4ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡£¾¡¤ÁÇÏ2Æ¬¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î2Æü¡¢Åìµþ¡ËÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡15ÅÙÌÜ¤Î½Å¾Þ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿±É´§¡£7ºÐÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬Æâ¤«¤é±Ô¤¯ÆÍ¤È´¤±¤Æ½Å¾Þ½éV¤ò·è¤á¤¿¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿ÉÍÃæ¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ÆÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢½Å¾Þ¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤ë¡£
¡¡ÄÌ»»26ÀïÌÜ¤ÇºÇÂ¿10ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÍÃæ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêËÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿±¿¤Ó¤ÇºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÀè¹Ô½¸ÃÄ¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤±¤ÆÆâ¥é¥Á±è¤¤¤ò¥í¥¹¤Ê¤¯²ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê3ÈÖ¡ËÏÈ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ°ìÈ¯ÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤«¤é¤À¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤±¤Ï·è¤á¤¿¤¤¤È¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ä¾Àþ¤ÇÇÏ·²¤¬¤Ð¤é¤±¤ë¤ÈÆâ¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ê¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¿¤Ó¤ÆV¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¡Ö¤¸¤Ã¤ÈÆâ¤Ç²æËý¤·¤ÆÄ¾Àþ¤âÆâ¤¬¶õ¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤òÆÍ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÁÀ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¸Å¹ë¡£¶áÁö¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¾®ÁÒµÇ°¡¢¿·³ãµÇ°¤ÈÏ¢Â³3Ãå¡£°ÂÄê´¶¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤ÏCW¥³¡¼¥¹¤Ç¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ÃÓ¹¾»Õ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÉÍÃæ·¯¡£¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°È¾å¤ò¾Î¤¨¤¿¾å¤Ç¡ÖÇÏ¼«¿È¡¢ÇØ¹ø¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤·º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¾¡¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£2400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò»è¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤ÏÅö¥ì¡¼¥¹3Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜV¡£7ºÐÀ¤Âå¤ÎÆ±»º¶ð¤Ï²Æ°Ê¹ß¡¢¥°¥ì¥¤¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê¼ëºíS¡Ë¡¢ÌÆÇÏ¤Î¥Û¥¦¥ª¥¦¥é¥¹¥«¡¼¥º¡ÊµþÀ®ÇÕAH¡Ë¡¢Á°½µ¤Î¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥µ¥ó¥Ñ¡Ê¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉS¡Ë¤ËÂ³¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¾¡¤Á¤À¡£Éã¤¬19Ç¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»º¶ð¤¬º£¤â¤Ê¤ª¡¢·ì¤ÎÀ¨¤µ¤ò¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤¬¤³¤Î¾¡Íø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ÐÀ¤¥í¡¼¥É¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¡Êì¥·¥¹¥¿¥ê¡¼¥é¥ô¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ù¥é¥ß¡¼¥í¡¼¥É¡Ë18Ç¯3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´7ºÐ¡¡·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦DMM¥É¥ê¡¼¥à¥¯¥é¥Ö¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤ÎÌðÌîËÒ¾ì¡¡ÀïÀÓ26Àï6¾¡¡Ê½Å¾Þ½é¾¡Íø¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â2²¯8471Ëü2000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤Î°ÕÌ£¤ÏÉãÌ¾¤Î°ìÉô¡Ü²øÊª¡£¡¡