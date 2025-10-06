³ÚÅ·¡¦Ã¤¸Ê¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒÄ¾ÁÊ¤â¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¡Â§ËÜ¤ÏÊÆÄ©Àï»ëÌî
¡¡³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬º£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÄ¾ÁÊ¤·¡¢µåÃÄÂ¦¤È¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡18Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÎ©Ì¿Âç¤«¤éÆþÃÄ¤·¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¾ÍèÅª¤Ê»ÖË¾¤òÉ½ÌÀ¡£ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿158°ÂÂÇ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï114»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦240¤ÎÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°FA¸¢¤Î¼èÆÀ¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â27Ç¯¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Ç7Ç¯·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤ëÂ§ËÜ¤ÏÊÝÍ¤¹¤ë³¤³°FA¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£