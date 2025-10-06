³ÚÅ·¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¡õ¥ä¥Õ¡¼¥ìÂàÃÄ¤Ø¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ïº£µ¨5¾¡1ÇÔ¡¢¥ä¥Õ¡¼¥ì¤â2¾¡¤Ë½ª¤ï¤ë
¡¡³ÚÅ·¤Î¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤È¥ß¥²¥ë¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ìÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï³«Ëë2ÀïÌÜ¤ò¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤Ç²óÈò¡£¤½¤Î¸å¤â¾åÈ¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç7·î¤«¤éÌó2¥«·îÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£9·î¤ËÉüµ¢¸å¤â23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡¢29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤È2»î¹çÂ³¤±¤Æ±¦ÏÓ¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£5¾¡¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨2.22¤Ê¤¬¤é¡¢9»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥Õ¡¼¥ì¤â14»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç2¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íèµ¨¤Î¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤¿¡£