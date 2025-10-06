ÊÆ²»³Ú³¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥ºÈï¹ð¡¢¶Ø¸Ç£´Ç¯£²¥«·î¤ÎÈ½·è¡Ö¿¼¤¯¸¬µõ¤Ë¡×
Çä½Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿2·ï¤Îºá¤Çº£Ç¯7·î¤ËÍºáÉ¾·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÊÆ²»³Ú³¦¤ÎÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥³¥à¥ºÈï¹ð¡Ê55¡Ë¤¬3Æü¡¢¶Ø¸Ç4Ç¯2¥«·î¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºòÇ¯9·î¤«¤é¹´ÃÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ûÎ±´ü´Ö¤¬·º´ü¤Ë»»Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡»¡¤Ï¶Øîþ11Ç¯Í¾¤ê¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ë¡Äî¤ÇÎÌ·º¤ÎÈ¯É½¤òÁ°¤ËÆ±Èï¹ð¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¿¼¤¯¸¬µõ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë½Ò¤Ù¡¢¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤±¤Ê¤¤¤ÈÈï³²¼Ô¤é¤Ë¼Õºá¡£ÃÑ¤º¤Ù¤¡¢ÉÂÅª¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤È¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´²Âç¤Ê½èÊ¬¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤ª»üÈá¤ò¡×¤Èº©´ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±Èï¹ð¤Ï¡¢ÌôÊª¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¯¥ª¥Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍð¸ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¸µ¸òºÝÁê¼ê2¿Í¤ò¶¯À©Åª¤Ë»²²Ã¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤ê½ÅÂç¤Ê3·ï¤Îºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµºáÉ¾·è¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿Æ±Èï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Â¨»þÊÝ¼á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë