¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÈÎ¥º§¿½ÀÁÃæ¤ÎÉ×¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¡Ä£³¿Í¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï
½÷Í¥¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê58¡Ë¤¬19Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤ÆÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿É×¤Ç¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¤Î¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡Ê57¡Ë¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤ë½÷À¤¬¡¢¸ø¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÏÀè·îËö¤ËÊÌµï¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÍâÆü¡¢¡ÖÏÂ²ò¤·Æñ¤¤ÉÔÏÂ¡×¤òÍýÍ³¤ËÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Îø¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ëÆ±¤¸²»³Ú¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¼ã¤¤½÷À¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¿·¿Ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥®¡¼¡¦¥Ü¡¼¡Ê25¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Ï¥Ë¥³¡¼¥ë¤ËÊû¤²¤¿16Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖThe Fighter¡×¤Î²Î»ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂ¨¶½¤Ç¥Þ¥®¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ËÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¦¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TikTok¤Ç37Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤Ä¥Ü¡¼¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ò²õ¤¹½÷¡×¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¥º§ÁûÆ°¸å¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢¥¢¡¼¥Ð¥ó¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¡¼¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤âÆ±»æ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡áÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë