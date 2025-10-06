ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ø¶µ¾ì¡Ù±Ç²è¤Ï2Éôºî¤Ç26Ç¯¸ø³«¡õÆÃÊó²ò¶Ø¡¡À¸ÅÌÌò¤Ë¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢Ãö¼íÁóÌï¤é
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êNetflix¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¤ÏÆ±Ç¯2·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢É÷´Ö¶µ´±¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÂè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¡¢ÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¸ÅÌÌò¤Ë¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢Ãö¼íÁóÌï¤é¡¡±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡¿Requiem¡ÙÆÃÊó
¡¡¤½¤ÎÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£Ì¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ù»¡³Ø¹»¡á¡Ö¶µ¾ì¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐÖµ¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô130ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¤ËÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò·Þ¤¨¤¿SP¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ìÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ç±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Å¬À¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¼Ô¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Âà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤ÆÌµ»üÈá¤Ë·èÃÇ¤òÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤É÷´Ö¤Î»Ñ¤Ï½¾Íè¤ÎÌÚÂ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯Ê¤¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¡Ö¶µ¾ì¡×¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼¡¡¹¤È±ÇÁü²½¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ïµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì£°¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ß´ÆÆÄ¡¦Ãæ¹¾¸ù¡ßµÓËÜ¡¦·¯ÄÍÎÉ°ì¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡È±Ç²è¡É¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤¬2026Ç¯¤Ë2Éôºî¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÇÛ¿®¤È·à¾ì¤ÇÁ°¸åÊÔ¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢É÷´Ö¶µ´±¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëÂè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤â°ìÀÆ²ò¶Ø¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ç¡¢É÷´Ö¶µ´±¤«¤é¼Ì¿¿¤ÇµÏ¿¤¹¤ëÌò³ä¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÌçÅÄÍÛ¸÷Ìò¤Ë¹Ë·¼±Ê¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±´ü¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÍ¥ÅùÀ¸À±Ã«ÉñÈþÌò¤ËóîÆ£µþ»Ò¡¢ÎäÀÅ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»á¸¶À¶½ãÌò¤ËÁÒÍªµ®¡£
¡¡Éã¿Æ¤¬·Ù»¡´±¡¢¼«¿È¤âÆþ³ØÁ°¤Ë·Ù»¡¤«¤éÉ½¾´¾õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë·ÐÎò¤«¤é¡¢¶µ´±¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÂåµËÊ¿Ìò¤Ëº´Æ£¾¡Íø¡Êtimelesz¡Ë¡¢³¨¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¼ø¶È¤ÎÉ÷·Ê¤äÆ±´ü¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÏÉôÎ®Ìò¤ËÃö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë¡¢ÂÎÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê½À½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿À©°µ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¼ãÄÐ±ÉÅÍÌò¤ËÃæÂ¼Áó¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ãæ»³æÆµ®¡¢±º¾åÚð¼þ¡¢¾æÂÀÏº¡¢¾¾±ÊÍ¼Ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡¢¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¤È¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É÷´Ö¶µ´±¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÄÉµÚ¤ËÂÑ¤¨È´¤¯À¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè205´üÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¶âÌÖ±Û¤·¤ËÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ÷´Ö¶µ´±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë±Ç²è¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò½é¤á¤Æ²ò¶Ø¤¹¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î1Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ï¡¢Æ±Ç¯2·î20Æü¸ø³«¡£
¡¡Âè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Âè205´üÀ¸ÅÌ¥¥ã¥¹¥È
¹Ë·¼±Ê¡ÊÌçÅÄÍÛ¸÷Ìò¡Ë¡¢óîÆ£µþ»Ò¡ÊÀ±Ã«ÉñÈþÌò¡Ë¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡Ê³Þ¸¶ÆØµ¤Ìò¡Ë¡¢ÁÒÍªµ®¡Ê»á¸¶À¶½ãÌò¡Ë¡¢
°æ·å¹°·Ã¡Ê½éÂôÄÝÌò¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡ÊÆ¶¸ý°¡ÁáµªÌò¡Ë¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡ÊÌÚ²¼É´ÍÕÌò¡Ë¡¢Ãö¼íÁóÌï¡ÊÅÏÉôÎ®Ìò¡Ë¡¢
Ãæ»³æÆµ®¡Ê¿¿ÆéÃ¤µ®Ìò¡Ë¡¢±º¾åÚð¼þ¡ÊÀÐ¹õÏËÌò¡Ë¡¢¾æÂÀÏº¡ÊµÈÃæ¿¿»ÊÌò¡Ë¡¢¾¾±ÊÍ¼Ó¡Ê°æ¸ý°¡°áÌò¡Ë¡¢
º´Æ£¾¡Íø¡ÊÌðÂåµËÊ¿Ìò¡Ë¡¢ÃæÂ¼Áó¡Ê¼ãÄÐ±ÉÅÍÌò¡Ë¡¢ÍõÀî¤¤¢¤é¡Ê¾®Ä»Í·¤¦¤¿Ìò¡Ë¡¢ÀÄ»³³®¡ÊÍÇÏ·ÖÌò¡Ë¡¢
¤¤¤º¤ß¤«¤ï¤ß¤Û¡ÊÀôÀî¼ÂÊæÌò¡Ë¡¢Âçºê¤ê¤ó¡ÊÈõ¸ýÑÛÌò¡Ë¡¢²ÃÆ£ºÚÄÅ¡Ê±©ÅÄ¿¿ÈþÌò¡Ë¡¢¾åÀîÂóÏº¡ÊÆóÀîÂó°íÌò¡Ë¡¢
±Ê°æºÌ²Ã¡ÊÀÄ³¤°êÌò¡Ë¡¢ÃæÄÍÃÒ¡Êº°Ìî¾¢Ìò¡Ë¡¢À¾ÌîÆäº»¡ÊÎëÌÚ¿´°¦Ìò¡Ë¡¢À¾Â¼À®Ãé¡Ê¾®Àî¿ÃÌò¡Ë¡¢
²Ã»³ÍºÂç¡Ê¸Å²ìÉðÌò¡Ë¡¢¼éÃ«ºÚ¡¹¹¾¡Ê°ÂÆ£»í·îÌò¡Ë¡¢»³ºêÊþÌï¡Ê¸Þ½½Íò½ÙÌò¡Ë¡¢ÌøÀî¤ë¤¤¡Ê»þÅÄ´î½©Ìò¡Ë¡¢
»³²¼¥¿¥¯¥í¥¦¡Ê»ù¶Ì¾ùÌò¡Ë¡¢µÈÅÄÚç»Ò¡ÊµÈÅÄÀÅÌò¡Ë
