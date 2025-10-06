µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡ÖÂè£²¼¡¥È¥ì¡¼¥É´ü´Ö¡×Äó¸À¡ÖÎã¤¨¤Ð£¹·î£±Æü¤«¤é¡×
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬£µÆü¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤Î¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡ÖÂè£²¼¡¥È¥ì¡¼¥É´ü´Ö¡×¤Î»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÊä¶¯¤Ï£··î£³£±Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥É´ü´Ö¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Îã¤¨¤Ð£¹·î£±Æü¤«¤é£±£°·î¤ÎÆ¬¤Þ¤Ç¤â¤¦°ì²ó¥È¥ì¡¼¥É´ü´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤µ¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤â¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ï£··îËö¤Þ¤Ç¡£ÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ÊÊä¶¯»þ´ü¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Ô¤¯¤»¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Îµð¿Í¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬¶ì¤·¤¤Âæ½ê»ö¾ð¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Á¤ÏÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤í¤¦¤«¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£