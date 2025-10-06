¸ÅÉ÷¡©¥ß¥¹¥ÉŽ¢Çº¤ß¹Í¤¨¤ë·Ð±ÄŽ£¾ï¼±¥Ï¥º¥ì¤Î¶¯¤µ
¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾ï»þ20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ì¥È¥í¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡×1971Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥ß¥¹¥É1¹æÅ¹¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤Îºû´ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ä¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö³°¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ï¥Æ¥ÊÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡×¡£º£²ó¤Ï3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê¥ß¥¹¥É¡Ë¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¸åÊÔ¤ÎËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢Ìó9³ä¼å¤ò°®¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Ê¤¤¡×¾ï¼±³°¤ì¤Î·Ð±Ä¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¡¼¡¼¡£¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤¬¾ï¼±¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢Çº¤ß¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¡×¥¢¥Ê¥í¥°·Ð±Ä¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¢¢
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û100±ß¥»¡¼¥ë¤òÃ¦µÑŽ¢¥ß¥¹¥ÉŽ£´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ÎÎ¢Â¦
¡ÚÃæÊÔ¡ÛÅ¹ÊÞ¿ôµÞ¸º¢ª²óÉüŽ¢¥ß¥¹¥ÉŽ£Éü³èÀ¸¤ó¤À3¤Ä¤Î²þ³×
¤É¤¦¤·¤ÆÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¥ß¥¹¥É¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ªµÒÍÍÇä¤ê¾å¤²¤Ç1365²¯±ß¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä»Ô¾ì¤Î¥·¥§¥¢¤Ï¡¢2024Ç¯¼ÂÀÓ¤Ç1527²¯±ß¡£
Á°Ç¯Èæ112%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥·¥§¥¢¤Ï9³ä¼å¤È¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¶È³¦¼ó°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£2°Ì¤Ï¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ø¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ù¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÅþÄìµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î»²Æþ¤Ï»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó ¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä»ö¶ÈËÜÉô ´ë²è³«È¯ËÜÉô ÖÞ¡Ê¤¤¤ï¤ª¡ËÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦Í¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë¡£
É®¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤ä¤½¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤Ïº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤âµ¢ÂðÁ°¡¢¡Ö¤ª¤ä¤ÄÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤±¤É¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢È¬³ä·¿Åú¤¨¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¤½¤ì¤â¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È°ìÂò¤À¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¡£Ï·¼ãÃË½÷¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸ÜµÒÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¿É¤¤¤â¤Î¡×¤Ê¤É¡¢Ì£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¡¢ÆÍ½Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Å¤µ¤â¡¢Â¾¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Á¥§¡¼¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤Ë2¡¢3¸Ä¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Ë°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤±¤ì¤É¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¡Ö»É¤µ¤ëÌ£¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾ï¼±³°¤ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤¬¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¸½¤Ë¡¢2016Ç¯¤«¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÃÖ¤¯Å¹¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Ö¢£¢£¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¥ß¥¹¥É¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¸ÜµÒ¤òÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Á³¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤è¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëµÒÁØ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
µÒÁØ¤ò¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¤ÆÀï¤¨¤ÐÀï¤¦¤Û¤É¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥¹¥É¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ä¶¯¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¡Ê10Ëç¡Ë
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó¤¬1971Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»ö¶È¤À¡£¥À¥¹¥¥ó¤Ï¡¢1964Ç¯¤Ë±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¡Ö²½³Ø¤¾¤¦¤¤ó¡×¤Ç°ìÀÆ¤òÉ÷óÓ¤·¡¢1970Ç¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¼Ò¡Ù¤È»ö¶ÈÄó·È¡£ÁÝ½ü¤Î¥×¥í¤Î°éÀ®¡¦ÇÉ¸¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿´ë¶È¤À¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¥¹¥¿¡¼¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÁÏ¶È¼Ô ÎëÌÚÀ¶°ì»á¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¼Ò¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥Î¥«¡¼»á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ËÜ¾ì¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´¶Æ°¡£µ¢¹ñ¸å¤ËÄó·È¤ò·è°Õ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÎëÌÚ»á¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥ÄÁÏ¶È¤ÎºÝ¤Ë¡¢
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¡×
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö3¤Ä¤Î´ê¤¤¡×¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1¹æÅ¹¤Ï1971Ç¯¡¢Âçºå¤ÎºåµÞÌ§ÌÌ±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ºåµÞÌ§ÌÌÀþ±èÀþ¤Ï»Ô³¹ÃÏ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ì§ÌÌ»Ô¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ï1976¡Á79Ç¯¡¢Ì§ÌÌ±ØÁ°¤Ç¤âºÆ³«È¯»ö¶È¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÅÄ¤ó¤Ü¤âÂ¿¤¤¤Î¤É¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯±ýÍè¤·¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
1971Ç¯¡¢Âçºå¡¦Ì§ÌÌ¤Î±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Îµ÷Î¥¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿1¹æÅ¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢Åö½é¤«¤éÁ´¹ñÅ¸³«¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¡¢À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤«¡×¤Î¸¡¾Ú¤òÌÊÌ©¤Ë¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸»þÂå¡¢ÆüËÜ¤Ë³¤³°»º¶È¤òÍ¢Æþ¤·¤¿Â¾¼Ò¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ê¤É°ìÅùÃÏ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ï½¸µÒÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£¹Ù³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â½¸µÒ¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÏÁ´¹ñ1041Å¹¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤ÎµðÂç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿Ê²½¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÄ¾±ÄÅ¹¤Ï¿ôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß¡£9³ä°Ê¾å¤¬FC²ÃÌÁÅ¹¤À¡£
¡ÖÁÏ¶È¤«¤é55Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥À¥¹¥¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë1¤Ä¤Î»ö¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø3¤Ä¤Î´ê¤¤¡Ù¤Î1¤Ä¡¢²ÃÌÁÅ¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡ÖÇº¤ß¹Í¤¨¤ë¡×´ë¶ÈÊ¸²½
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤òÇº¤ß¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¡×´ë¶ÈÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢³«È¯¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢¡ÖFC²ÃÌÁÅ¹¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¡×¤À¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡Ø¼ºÇÔ¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ÇÎ®¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Î¤À¡£
²ÃÌÁÅ¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¿Íºà°éÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·Â´¼Ò°÷¤ÏÆþ¼Ò¸åÉ¬¤ºÅ¹¤Ç3¡Á5Ç¯·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢Å¹¼ç¤ò·Ð¸³¡£Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤«¤éËÜÉô¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¡£
ÀìÌç¿¦¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8³ä¤¬Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÍÈ¤²¤ëµ»½Ñ¤â¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öµ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¡×¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÌÁÅ¹¤ÏÀ½Â¤¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÉô¸¦½¤¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ÍýÇ°¤ä¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ëÆâÍÆ¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹¹¿·¤Î¤¿¤á¡¢²þ¤á¤ÆËÜÉô¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¦½¤¤ÎÍÍ»Ò¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¿·ºî¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ»þ¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¶¦Í¤·¤ÆºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î»öÁ°ÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÏÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î´ð½à¤Ï¤¢¤ë¤¬¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È²½¤»¤º¡¢Êª·ï¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Î¥µ¥¤¥º¤âÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¡£°ìÈÖÄ¹¤¤¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¡Ö¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥ó¥Ø¥óÂç¶¶¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎÌó10m¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä ¸æ½êÌî¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
ÂÚºß»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤â¡ÖÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×
¶áÇ¯¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò´Þ¤á¥«¥Õ¥§·ÁÂÖ¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Ä¹»þ´ÖÂÚºß¤¹¤ë¡Ö¥µ¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥¹²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ½è¤ò¤¹¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀïÎ¬¤âËÜÉô¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¤¿¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÅ¹¤ËÈ½ÃÇ¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÆþ¤é¤º¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤É¡¢Âç»ñËÜ¤Ç¤Ï¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½Âå¤Î³°¿©´ë¶È¤Ï¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢FC²ÃÌÁÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±¿±Ä¤·¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬³°Éô¤Ë¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿¿»÷¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¸Ä¡¹¤ÎºÛÎÌ¤òÇ§¤á¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦¤ËÇº¤ó¤Ç·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÊ¸²½¤Ï¡¢¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤¬ºÎÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¤ÀïÎ¬¤À¡£
¸úÎ¨²½¤òµá¤á¤ë³ô¼ç¤äÅê»ñ²È¤Ë¡Ö¤Ê¤¼Åý°ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖROI¡ÊÅê»ñ¼ý±×Î¨¡Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀâÌÀ¤¬º¤Æñ¤À¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢9³ä¤È¤¤¤¦¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËFC²ÃÌÁÅ¹¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö²Ô¤¤¤À¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÌµÀÕÇ¤¤ËÅÝ»º¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï55Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä»ÑÀª¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤À¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔËþ¤äÍ×µá¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢4¤Ä¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Å¹¤ÇÇ¯¤Ë2¡Á3²ó¥ì¥·¡¼¥È¤ËQR¤ò¤Ä¤±¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¡Ö¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤À¡£µÒ¤¬²óÅú¤¹¤ì¤ÐÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¡ÖÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ËÜÉô¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸ÀÑ¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÐ¾Ý²ÃÌÁÅ¹¤Ë¾ðÊó¶¦Í¡¢²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÀß¤±¤¿¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡×¡¢3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢X¤Ê¤ÉSNS¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4¤Ä¤á¤È¤·¤ÆÇ¯6²ó¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¥À¥¹¥¥óºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤ÎÏÂÅÄÅ¯Ìé»á¤¬¡¢Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò²ó¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÂÅÄ»á¡Êº¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° ¡ö¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÂåÉ½Åª¤ÊÉÔËþ¤Ï¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ØÆþ»þ¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×¤Î3¤Ä¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë1¤Ä1¤Ä¡¢¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÖÉÔËþ¡×¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢½ÐÅ¹·×²è¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î¾è¹ßµÒ¿ô¤ä¡¢¾¦·÷¤¬½Å¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÍÌµ¤â¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢100%ÂÐ±þ¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌäÂê¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎFC²ÃÌÁÅ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤«¡¦¤·¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²Í½Â¬¤ò¤·¤Æ¡¢Åê»ñ²ó¼ý¤¬¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ëÎ©ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÃÏ°è¤äÀ¸³è·÷Æâ¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤ê¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿·¤·¤¤Êª·ï¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×
¸½ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯10·î¡¢¹á¹Á¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
Â¾Êý¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ØÆþ»þ¤ËÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤ò²ò·è¤Î»å¸ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
»öÁ°¤ËÍß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÃíÊ¸¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹Á°¤Ç¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ËÁ°¤Î¿Í¤ò¿¿»÷¤·¤¿¤ê¤È¡¢¡ÖÁª¤ó¤À¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÂÎ¸³¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢µÞ¤°µÒ¤äÌÜÅª¤Î¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤ÎÉÔËþ²ò·è¤ò¤·¤¿·Á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥×¥ê¤Ï°ÊÁ°¡¢¡ÖÍèÅ¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¯¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥«¡¼¥É¡×Âå¤ï¤ê¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·ÁÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÍèÅ¹¥¹¥¿¥ó¥×¤ò3¤Ä½¸¤á¤ë¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä1¸Ä°ú¤´¹¤¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ°÷¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç460Ëü¿Í¤ÈÀ¹¶·¤À¡£
¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÂåÌ¾»ìÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÊ¡ÂÞ¤À¡£
¤½¤ÎÁ°¿È¤Ï¡¢1973Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥°¥Ã¥º¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÌý¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ë²Á³Ê²þÄê¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¹ØÆþ¤·¤¿µÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸æÎé¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£Ãæ¿È¤Î¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÀê¤¤¥Ö¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦ºý»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤Æ1986Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÂÞ¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÇ¯´Ö¥«¥¹¥¿¥à¤·¤ÆÂ³¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯Àµ·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü¤ÎÊ¡ÂÞ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¡ÂÞ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï1989Ç¯¤Ç¡¢¡Ö½Ë¤¤Ã®¡õ¤ª¤Á¤ã¤á¥À¥¤¥ä¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ¢¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä°ú´¹·ô¡¢¥°¥Ã¥º¤¬¿ô¼ïÎà¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Ê¡ÂÞ³«È¯¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¥°¥Ã¥º¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢°ú´¹·ô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤´Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
2019Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ý¥±¥â¥óÊ¡ÂÞ¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯2¡Á3¼ïÎà¤Û¤ÉÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Ê¡ÂÞ¤Ï1Ç¯Á°¤«¤é¥°¥Ã¥º¤ÎÁªÄê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥µ¥ó¥×¥ëºîÀ®¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò·Ð¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ëÂåÌ¾»ìÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤Î¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥Û¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤À¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï1980Ç¯¡¢¡ÖÃ¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£2005Ç¯¤Ë¤Ï¥Û¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤â¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤Î55Ç¯¤Ø¤ÎÄ©Àï
2025Ç¯1·î27Æü¡¢ÁÏ¶È¤«¤é55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤À¡£
ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ï¡¢°¦¤µ¤ì¤ëÄêÈÖ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¾¦ÉÊ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢À¶·é¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¡£
ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤ä¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¡¢Î©ÃÏ¤È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»È¤ï¤ìÊý¤Ë±þ¤¸¤¿ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¡£¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤â¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î1¤Ä¤À¡£
2025Ç¯3·î¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥À¥¹¥¥ó¡Ë
1970Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ºÝ¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÍýÇ°¡¢¡ÖµÒ¤Î¿´¤ò¿´¤È¤»¤è¡×¤òÊÑ¤ï¤é¤º¼é¤ê¡¢È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÖÞ¤µ¤ó¡£2025Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¡¢40Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Ã±°ì¾¦ºà¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤é¤·¤¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ù¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬¤Î»ö¶È¤â¾ï¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ËÂ³¤¯¾¦ºà¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âFC²ÃÌÁÅ¹¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¼«¼Ò³«È¯¤äM&A¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤ä¤ß¤¯¤â¤Ëµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£FC²ÃÌÁÅ¹¤È¤Î´Ø·¸À¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢²ÃÌÁÅ¹¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¿·µ¬¤Î²ÃÌÁÅ¹¤â¡¢ÍýÇ°¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤«¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢Çº¤ß¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë³°¿©¶È³¦¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¡Ö¿Í´ÖÌ£¡×¤òÉð´ï¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Ëº¤ì¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÒ¾¦Çä¤ÎËÜ¼Á¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¢¢
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û100±ß¥»¡¼¥ë¤òÃ¦µÑŽ¢¥ß¥¹¥ÉŽ£´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ÎÎ¢Â¦
¡ÚÃæÊÔ¡ÛÅ¹ÊÞ¿ôµÞ¸º¢ª²óÉüŽ¢¥ß¥¹¥ÉŽ£Éü³èÀ¸¤ó¤À3¤Ä¤Î²þ³×
¡Êºû´Ö À»»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë