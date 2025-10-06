Å¹ÊÞ¿ôµÞ¸º¢ª²óÉüŽ¢¥ß¥¹¥ÉŽ£Éü³èÀ¸¤ó¤À3¤Ä¤Î²þ³×
JR¿®Ç»±Ø¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥ì¥¹¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥¢¥È¥ì¿®Ç»Ä®¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¢2025Ç¯½©¸ÂÄê¤Î¡Ö¡û¡û¥É¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¤Îºû´ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë³°¿©¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÆ°¸þ¤ä¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö³°¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Ï¥Æ¥ÊÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡×¡£º£²ó¤Ï3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê¥ß¥¹¥É¡Ë¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÊÔ¤ÎËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö100±ß¥»¡¼¥ë´°Á´ÇÑ»ß¡×¤ò·èÃÇ¤·¤¿·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤Î²þ³×¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û100±ß¥»¡¼¥ë¤òÃ¦µÑŽ¢¥ß¥¹¥ÉŽ£´ñÀ×¤ÎÉü³è¤ÎÎ¢Â¦
¡Ú¸åÊÔ¡Û¸ÅÉ÷¡©¥ß¥¹¥ÉŽ¢Çº¤ß¹Í¤¨¤ë·Ð±ÄŽ£¾ï¼±¥Ï¥º¥ì¤Î¶¯¤µ
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤¥ß¥¹¥É¡×¤«¤é¤ÎÅ¾´¹
°ÂÇä¤êÀïÎ¬¤È½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÂç¤¤¯Å¹ÊÞ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£
´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿2016Ç¯¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ï³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£100±ß¥»¡¼¥ë¤Î´°Á´ÇÑ»ß¤À¡£Ã±¤Ê¤ë²Á³ÊÀ¯ºö¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¼«¤é¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ºÆÄêµÁ¤¹¤ë·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤¤¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÒ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¤¤¤¤¤³¤È¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡£¸À¤¦¤Ï°×¤·¤À¤¬¡¢¼Â¸½¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ¡¢Å¹ÊÞ¡¢¹¹ð¡¢¼Ò°÷¤Î°Õ¼±¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤¾¡¡¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ò¿·¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿3¤Ä¤Î²þ³×¤À¡£½çÈÖ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
1. µ¨Àá¸ÂÄê¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
ºÇ½é¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Î²þ³×¤À¡£
ÍèÅ¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£½Õ¤Î¤µ¤¯¤é¡¢½©¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢·ª¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2017Ç¯4·î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡Ö¥ß¥¹¥É¥ß¡¼¥Ä¡Êmisdo meets¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¼«¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò´ðËÜÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Ö³°Éô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤Ê¤É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¡Ö¶¦Æ±³«È¯¡×¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
2025Ç¯½©¸ÂÄê¤Î¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥É¡¢¤¯¤ê¥É¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£Áê¼ê¤Îµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆÀ¤¿µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥¹¥É¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¼Â¹Ô¤·¤¿¡Ö3¤Ä¤Î²þ³×¡×¤ò¼Ì¿¿¤Ç¤â¡Ê9Ëç¡Ë
¡Ö¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤ä¤ªÃã¤Ê¤É¡Ø°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¡¢µ»½Ñ¤òÍÈ¤²¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë¤«¡Ù¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²ÈÆ±»Î¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢³Ý¤±»»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤·¤¤Ì£¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¹¥¥ó ¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä»ö¶ÈËÜÉô ´ë²è³«È¯ËÜÉô ÖÞ¡Ê¤¤¤ï¤ª¡ËÈþÎ¤¤µ¤ó¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥É¥ß¡¼¥Ä¡×Âè1ÃÆ¤Î¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Ï¡¢µÀ±àÄÔÍø¤À¤Ã¤¿¡£¿§ÁÇ¡¦¹áÎÁ¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î´ÇÈÄ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÐ±±ÈÔ¤¤Î±§¼£°ìÈÖÅ¦¤ßËõÃã¡×¤Î»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤¿¡£ËõÃã¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²òÀâ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤â¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ä¥«¥ë¥Ô¥¹¤Ê¤É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÈÁÈ¤ß¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥É¥ß¡¼¥Ä¡×¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯½Õ¡¢µÀ±àÄÔÍø¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö±§¼£ËõÃã¤Å¤¯¤·¡×±§¼£ËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¤ï¤é¤Ó¤â¤Á¤ò½Å¤Í¤¿¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
Áê¼êÁª¤Ó¤Ï»êÆñ¤Î¥ï¥¶
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î¡Ö¥ß¥¹¥É¥ß¡¼¥Ä¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¢
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦ÁÇºà¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤äÁÇºà¡¢´ë¶È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¢²ÁÃÍ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÊÃæÎ¬¡Ë¡×
¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì°Ê³°¡¢ÆÃ¤Ë´ð½à¤ÏÀß¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤è¤¯¤è¤¯Ê¹¤¯¤ÈÂç¤¤¯4¤Ä¤Î´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È°ì½ï¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥°¥Ã¥º¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
1.¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÇºÇ¹â´ð½à¤ÎÁÇºà¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
2.1000Å¹ÊÞ¶á¤¯¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹Ê¬¤òÏÅ¤¨¤ë¸¶ºàÎÁ¶¡µëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
3.Å¹ÊÞ¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ç¤â¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½À¤¬Ã´ÊÝ¤Ç¤¤ë¡×µ»½Ñ°ÜÅ¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
4.¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×²ÁÃÍÄó¶¡¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÏÅ¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¿Íµ¤¤ÎÁÇºà¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2. ¡Ö¥ß¥¹¥É¥´¥Ï¥ó¡×¤ÇÍèÅ¹»þ´Ö¤ò¹¤²¤ë
²þ³×¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢2017Ç¯11·î¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥¹¥É¥´¥Ï¥ó¡×¤À¡£¤½¤ì°ÊÁ°¡¢1992Ç¯¤«¤é°ûÃã¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀìÍÑÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á6³ä¤Û¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤·¤«¤ª¤±¤º¡¢¡Ö¥ß¥¹¥É¤Ï¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÄ«¿©¤ä·Ú¿©¤Ê¤É¡¢¿©»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¡¢Á´»þ´ÖÂÓ¤Ç¤ÎÍèÅ¹¤òÂ¥¤½¤¦¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
º£¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ë¶á¤¤¡Ö¥¶¥¯¤â¤Á¥É¥Ã¥°¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2017Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ß¥¹¥É¥´¥Ï¥ó¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£¥Û¥Ã¥È¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¥¥Ã¥Á¥ó¥ì¥¹Å¹ÊÞ¤ÇÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯
3. ¥¥Ã¥Á¥ó¥ì¥¹Å¹ÊÞ¤Ç½ÐÅ¹¤ò³ÈÂç
Å¹ÊÞ¹½Â¤¤Ë¤â²þ³×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£1990Ç¯Âå¤«¤é¤´¤¯°ìÉô¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¥ì¥¹Å¹ÊÞ¤òÁýÀß¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤áÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥óÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢½ÐÅ¹¾ì½ê¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·2017Ç¯¤«¤é¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÀßÃÖ¤¬Æñ¤·¤¤Å¹¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤«¤é¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÇÛÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î»Üºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤±Ø¥Ê¥«¤Ê¤É¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Î©ÃÏÀïÎ¬¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢20Ç¯¡¢30Ç¯¤È·Ð¤Ä¤Ê¤«¤Ç³¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ²½¤·¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤ë¡£Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÊÉ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿·µå¾ì¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¡×¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
2016Ç¯¤«¤é½ç¼¡¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿3¤Ä¤Î²þ³×¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é²óÉü·¹¸þ¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤âË¬¤ì¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¡¢¡ÖµÒ¤¬¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤È¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÈâ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈµÒ¤¬¿¤Ó¡¢2022Ç¯°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÇä¾å¹â¤Î¿ä°Ü¡£°ì»þ¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2020Ç¯¤«¤é²óÉü¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¤³¤Î½çÄ´¤Ê¿ä°Ü¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡ÖÄêÈÖ6¤ËÂÐ¤·¤Æ4¤Î³ä¹ç¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤À¡£
¤·¤«¤â¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¹ØÆþµÒ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ÜÉ¬¤ºÄêÈÖ¤â°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¡×Áê¾è¸ú²Ì¤âÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¾¦ÉÊ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü»þ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡£¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥À¥¹¥¥ó¡Ë
µÀ±àÄÔÍø¤Ï8Ç¯Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤ÇÄêÈÖ²½¤Ø
¤·¤«¤·ÖÞ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¸ùÀÓ¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤â¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥×¥Á¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÄêÈÖ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä6¼ïÎà¤ò¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖD-¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢¡Ö6¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¥»¥Ã¥È¡×¤Î¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ý¥Ã¥×¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥óÄó¶¡¡Ë
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î¿Íµ¤½ç°Ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½Õ¤ÎËõÃã¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥É¥ß¡¼¥ÄµÀ±àÄÔÍø¡×¤ò2017Ç¯¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£1°Ì¤Ï¿ä¤·¤ÆÃÎ¤ë¤Ù¤·¤À¤í¤¦¡£
100±ß¥»¡¼¥ë¤Ç¼º¤¤¤«¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¡Ö¶¦Æ±³«È¯¡×¤ÇÉü³è¤µ¤»¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡£¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÏÃ±¤Ê¤ë´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éü³è·à¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢9³ä¤ò°®¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÀßÄê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤Ê¤¤¡×¾ï¼±³°¤ì¤Î·Ð±Ä¤ò´Ó¤¯¤Î¤«¨¡¨¡¡£¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤¬¾ï¼±¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÇº¤ß¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¡×¥¢¥Ê¥í¥°·Ð±Ä¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤ë¡£
¡Êºû´Ö À»»Ò ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë