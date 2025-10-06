¡ÚµþÅÔÂç¾ÞÅµ¡Û3Ãå¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¡¡15ÈÖ¿Íµ¤¤âËöµÓ¸÷¤ë¡¡»Åç½Ù¡Ö¤¢¤È²¿¥á¡¼¥È¥ë¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡15ÈÖ¿Íµ¤¥ô¥§¥ë¥ß¥»¥ë¤¬·ãÁö¤Î3Ãå¤Ç3Ï¢Ã±47ËüÇÏ·ô¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤¤¤À¡£
¡¡Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤ÎÆâ¤á¤òÄÉÁö¤·¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬È´¤±½Ð¤¹¥³¡¼¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇ÷¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï2ÃåÇÏ¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤Ë¼óº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ëËöµÓ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»Åç½Ù¤Ï¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ëÇÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤·¡¢ÇÏ¾ìÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ°ìÈ¯¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È²¿¥á¡¼¥È¥ë¤«¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µÈÂ¼»Õ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¼¡¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ê11·î16Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤ò»ëÌî¤Ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£