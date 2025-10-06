¡ÚËèÆü²¦´§¡Û¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ëÉü³èV¡¡4ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡¡ÄÅÂ¼Àã¿«¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¡¡Åìµþ¤ÎG2¡ÖÂè76²óËèÆü²¦´§¡×¤ÏÆ»Ãæ3ÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¤·¤¿¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬Ä¾Àþ¡¢±Ô¤¯¿¤Ó¤ÆºòÇ¯¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼°ÊÍè¡¢4ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡17Ç¯¤Ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤Î±Æ¤òÄÉ¤¤¡¢³«Ëë½µ¤ÎÉÜÃæ¥¿¡¼¥Õ¤ò¤µ¤Ã¤½¤¦¤È¶î¤±È´¤±¤¿¡£5ºÐÇÏ¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈþ¼ò¡£¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¡Ê84Ç¯¡Ë¸å¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¯¥é¥æ¥¿¥«¥ª¡¼¡Ê86Ç¯¡Ë¤È¥È¥¥¥Ê¥ó¥Æ¡Ê00Ç¯¡Ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡Ê06Ç¯¡Ë¤È¥«¥ì¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ò¥ë¡Ê12Ç¯¡Ë¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3Æ¬ÌÜ¤ÎÉã»ÒÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÄÅÂ¼¤ÏºòÇ¯¤Î¿·³ãÂç¾ÞÅµ¡Ê11Ãå¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¡£²¦´§¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÀ®Ä¹¤¬¸«¤¨¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£¶á2Áö¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àä¹¥¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä¾Àþ¡£»Ä¤ê200¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¥µ¥È¥Î¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÂª¤¨¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÆ¨¤²¤ë¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤ò¤«¤ï¤¹¤À¤±¡£·ã¤·¤¤Ã¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ë0ÉÃ1º¹Ç÷¤ë1Ê¬44ÉÃ0¡£½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç4¤ÄÌÜ¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ö¤Ïµ¤ÀÌÌ¤Î²ÝÂê¹îÉþ¤ËÅØ¤á¤¿¡£Êæ´£½õ¼ê¤Ï¡Ö±¹¼Ë¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÊý¡¢ÄÅÂ¼¤Ï¡ÖÇÏ¾ì¤Ë½Ð¤¹¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¨¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡¢°È¾å¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤âÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢G1¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸å²¡¤·¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È½©¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÇ¼ÁÇÏ¤¬¡¢º®Àï¤ÎÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Î¼çÌò¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡Êì¥È¥¦¥«¥¤¥é¥¤¥Õ¡ÊÊì¤ÎÉã¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¡Ë20Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´5ºÐ¡¡Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®¤Î¹ÉÙËÒ¾ì¡¡ÀïÀÓ14Àï6¾¡¡Ê¤¦¤ÁÃæ±û13Àï6¾¡¡¢½Å¾Þ4¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â2²¯6354Ëü4000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ÏÀ¸¤¤¶¤Þ¡Ê¥É¥¤¥Ä¸ì¡Ë¡£