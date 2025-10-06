¡ÖÌµÇ½¤Ê´ÆÆÄ¤À¡×¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤êÄºÅÀ¡ÄµÕÅ¾Éé¤±¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤ËÈãÈ½½¸Ãæ¡Öº£µ¨ºÇ°¤ÎºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¸í»»¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡MLB¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î4Æü¤è¤êÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËÎ×¤ß¡¢5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨²¦¼Ô¤¬¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡¢·àÅª¤ÊÇòÀ±¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¼êÄË¤¤°ìÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û100¥Þ¥¤¥ë¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë¹ë²÷ÃÆ¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êü¤Ã¤¿°µ´¬¥¢¡¼¥Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÜµòÃÏ¤ÎÂç´¿À¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢2²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ3ÅÀ¤òÀè¼è¡£¤µ¤é¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤ÏÂÇÀþ¤¬ÄÀÌÛ¤·ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤È¡¢6²ó¤ËÀèÈ¯¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤¬¤Ä¤«¤Þ¤ê2¼ºÅÀ¡£7²óÉ½¤Ë¤Ïµß±ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬°ÂÂÇ¤È»àµå¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÎ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3ÈÖ¼ê¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤¬¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾¥¹¥ê¡¼¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÈïÃÆ¡£»Ä¤ê3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ÇÌÄ¤ê¤òÀø¤á¤¿¤³¤È¤âÇÔ°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Ë¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿Åê¼êµ¯ÍÑ¤ò¡È¼ºÇÔ¡É¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ¾¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAthlon Sports¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î»î¹ç¸å¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïµß±ç¿Ø¤¬¼åÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÊø¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È°õ¾Ý¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢6¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¸«»ö¤ÊÅêµå¤ÇÍÞ¤¨¡¢Í£°ì¤Î¼ºÅÀ¤Ï2²ó¤Î3¼ºÅÀ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÊý¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï6²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²2¼ºÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤È¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¥é¡¼¥à¤¬»î¹ç¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿²áµî3Ç¯¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤âÄºÅÀ¤òÄÏ¤á¤º¤Ë¤¤¤ë¡£º£µ¨¤â½éÀï¤ÇÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï»î¹ç¸å¤ÎSNS¾å¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÎÁª¼êµ¯ÍÑ¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïº£µ¨¤Î¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ°¤ÎºÓÇÛ¤À¡×¡Ö¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÌµÇ½¤Ê´ÆÆÄ¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¾ð¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º2ÀïÌÜ¤Ï¡¢1Æü¤ª¤¤¤Æ¸½ÃÏ10·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥Ê¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÇÔËÌ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢º£ÅÙ¤³¤½¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]